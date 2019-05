DeGeneresová prozradila, že ji v patnácti sexuálně obtěžoval otčím

V rozhovoru pro pořad My Next Guest Needs No Introduction sdělila moderátorovi Davidu Lettermanovi, že si v pubertě prošla otřesným zážitkem, který ji poznamenal na celý život.

„Když odjela máma mimo město, můj nevlastní otec přišel ke mně do pokoje a sahal mi na prsa. Říkal, že to dělá proto, aby zjistil, zda nemám v prsu bulku. Neustále to svaloval na moje zdraví a prevenci,“ svěřila se moderátorka.

„Dělal to znovu a znovu. Jednou jsem si zamkla dveře a on se je snažil vyrazit. Rychle jsem otevřela okno a utekla ven, nechtěla jsem, aby se to stalo znovu. A matce jsem to v té době neřekla, protože jsem nechtěla zničit její štěstí. Viděla jsem, jak v té době byla s mým nevlastním otcem šťastná. Prozradila jsem to až později,“ pokračovala Ellen.

Matce řekla o incidentech až po několika letech a dnes si to vyčítá. Matka mnohem později sama zjistila, co je její manžel zač a rozvedla se s ním. A později také uznala, že měla její dcera pravdu. „Omluvila se mi za to, že mi nevěřila. Ale popravdě, to už je mi nyní k ničemu, měla se k tomu postavit jinak, když jsem jí to řekla,“ doplnila DeGeneresová.

Příběh zveřejnila, aby dodala odvahu dívkám v pubertě. Ellen říká, že ona sama je na sebe velmi naštvaná a mlčením si přivodila zbytečné psychické problémy a bloky, které si s sebou nese celý život.

„Bylo mi teprve patnáct a neměla jsem odvahu to někomu říct. A měla jsem to udělat. Snažila jsem se ochránit matku, ale měla jsem ochránit sebe, protože ona byla dospělá. A můj nevlastní otec byl příšerný člověk,“ dodala.