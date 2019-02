Kate Beckinsale skončila v nemocnici kvůli prasklé cystě na vaječníku

„Ukázalo se, že prasklá cysta na vaječníku fakt hrozně bolí a že mě morfium dohání k slzám. Jsem tak vděčná všem, kdo se o mě starají,“ přiznala Kate v příspěvku u fotky, kterou přidala na svůj profil na sociální síti a na níž se tváří velmi útrpně.

Ještě v pracovním týdnu se Kate zhostila moderování LA Art Show a byla plná sil. Neměla tušení, že má na vaječníku cystu, byť pravidelně chodí ke gynekologovi na prohlídky.

Fotku z nemocniční postele zveřejnila jen proto, aby předešla bulvárním spekulacím. Lovci senzačních fotek ji totiž zachytili před nemocnicí, kde ji tlačili na vozíčku nemocniční zřízenci zlomenou v pase. Na Instagramu se jí začaly množit zprávy od nešťastných fanoušků, kteří se dožadovali vysvětlení.

„Nezveřejnila bych tu fotku, kdybych si nevšimla, že mě někdo z auta fotí, jak odjíždím z nemocnice na vozíčku. Raději jsem tak sama napsala, co se stalo, abych nemusela snášet spekulace, proto jsem se rozhodla sdílet tento příspěvek. Souhlasím, že to není normální příspěvek. Ale není ani normální, když vás v tak zranitelné situaci fotí úplně cizí lidé. Děkuji moc všem, kdo mi přejí jen to dobré. A spoustu lásky posílám holkám z oddělení, které si prošly něčím podobným nebo horším,“ doplnila herečka, která s paparazzi bojuje celý život.

Kate nesouhlasí s tím, že by se veřejně známým osobnostem mělo zasahovat do soukromí. Snaží se před bulvárem chránit i svou rodinu. „Je jasné, že jako herečka musím počítat s tím, že se o mě veřejnost zajímá. A ráda s nimi sdílím svůj život. Jsou však věci, které si ráda nechám pro sebe a rozčiluje mě, když to někdo nerespektuje,“ svěřila se před časem v rozhovoru pro People.com.