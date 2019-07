Muž ženě ze žárlivosti usekl ruku, nyní má bionickou

, aktualizováno

Margaritu napadl manžel v roce 2017 poté, co zjistil, že měla poměr s jiným mužem. Zavlekl ji do lesa a tam ji chtěl zabít. Usekl jí ruku a způsobil další rány po těle. Pak ji odvezl do nemocnice a přihlásil se sám na policii. Žena dva roky po incidentu dostala bionickou ruku a znovu získává ztracené sebevědomí.