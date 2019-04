Kvůli svému vzhledu nemám žádné přátele, říká živoucí Barbie

Tatiana se velmi pečlivě stará o všechny své panenky Barbie a na internetu v aukcích hledá další do sbírky, ačkoli jich vlastní už necelé dva tisíce. Peníze na panenky dostává od manžela, který je plastickým chirurgem. Seznámila se s ním, když si nechávala zvětšovat poprsí. Dále má vlastní značku a navrhuje oblečení pro malé děti a náctileté, živí se i jako příležitostná modelka.

„Moji kamarádi nebyli schopní vystát, že upřednostňuji své záliby před nimi. A bohužel to nechápali ani moji předešlí partneři. Naštěstí jsem potkala svého současného muže, který je mi velkou oporou,“ říká.

Tatiana je dokonalou panenku posedlá natolik, že dokonce plánuje změnu svého jména. Rozhodla se pro jméno Barbie. S tím má však problém její rodina. „Víte, já si nemyslím, že bych se měla řídit názory druhých. Všeho jsem docílila sama. Miluji být jen sama se sebou a s panenkami,“ svěřila se pro Daily Mail.

Tatiana se obléká pouze do růžového oblečení. Nejraději by do této barvy oblékala i syna, ale ten už má svou hlavu a do oblékání si mluvit nenechá.

„Barbie není moje práce, je to můj život. Vše se točí okolo ní. Nekouřím, nepiji alkohol, jím jen zdravě a opravdu dbám na to, abych byla pro ostatní příkladem. Chci vypadat dokonale, protože Barbie dokonalá je. Myslím, že mám vlastní styl, na kterém jsem pracovala roky. Nikdo mě nedokáže kopírovat, jsem jedinečná,“ dodala žena, která usiluje o zapsání do knihy rekordů jako žena s největším sbírkou panenek Barbie.