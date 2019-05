Audrey Intimně. Výstava v Bruselu odhaluje soukromí filmové hvězdy

Audrey Hepburnová narodila se 4. května 1929 v bruselské čtvrti Ixelles holandské matce a britskému otci. Později se přestěhovala do Londýna, kde studovala balet a poté se začala věnovat herectví. V roce 1951 zazářila na newyorské Broadwayi v roli Gigi. V 50. a 60. letech byla hvězdou dnes již kultovních snímků jako Snídaně u Tiffanyho, Šaráda nebo my Fair Lady. Později se věnovala charitě a stala se velvyslankyní UNICEF. Kromě Seana měla ještě mladšího syna, jímž je grafický designér Luca Dotti (49). Zemřela v roce 1993 ve věku 63 let.