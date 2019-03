Muži v oboru se bojí konfrontace, říká architektka Eva Le Peutrec

Eva Le Peutrec (38) Narodila se v Hořicích, dětství prožila v Nové Pace.

Vystudovala Technickou univerzitu v Liberci a ještě během studií odjela na stáž do Kalifornie.

V pětadvaceti letech odešla do Šanghaje. Práci v architektonickém studiu Unitown Design INC si našla na internetu. Zůstala tam šest let.

Od roku 2011 žije s manželem a dvěma dětmi (syn Louis, pět let, dcera Jeanne, dva roky) v Nové Kaledonii v Tichém oceánu, kde má vlastní architektonické studio. Často pracuje v Šanghaji a Pekingu. Do Česka se vrací zhruba jednou za rok. Letos přijela kvůli křtu knihy Velké ženy z malé země, jejíž je kmotrou.

Ve svém portfoliu má všechny typy budov: kancelářské komplexy, pětihvězdičkové hotely i nádraží. Navrhla čtyřiadvacet výškových staveb, z nichž nejvyšší realizovaný je 210 metrů vysoký mrakodrap v oblasti Su–čou.

Obdivuje Jacqueline Kennedyovou pro inteligenci, znalost čtyř jazyků a sílu, se kterou se vyrovnala se ztrátou dvou dětí.