Obezita zabíjí v Americe víc lidí než vrazi i auta, říká gastro expertka

Dcera známého gourmeta a propagátora kvalitní stravy vystudovala marketing, přesto ji rodinné prostředí natolik ovlivnilo, že se i ona vydala prozkoumávat svět gastronomie. Když potkala svého budoucího manžela, odjela s ním do španělské Sevilly a začala chodit na místní prestižní vysokou hotelovou školu. Kromě odborných předmětů se učila i právo nebo etiku a musela dodržovat dress code.

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Annou Satoranskou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

„Vyrostla jsem v rodinném byznysu, který se točí kolem jídla. Od teenagerských let jsem pomáhala organizovat festivaly, vydávat průvodce, s tátou jsme kdysi rozjeli taky výlety za gastronomií do Španělska. Jídlo a služby kolem nás vždycky byly důležité, pracovala jsem v nich až do porodu,“ říká Anna Satoranská.



Momentálně žije s manželem ve Spojených státech a nad místními stravovacími návyky kroutí nesouhlasně hlavou. Mnoho potravin v amerických supermarketech je geneticky modifikovaných, nehledě na to, že mnohdy je jejich původ nejasný. Velká balení potravin navíc svádí k obrovskému plýtvání. Ve fast foodu lze koupit vedle smažených jídel i zdravější varianty, to ale neplatí při sportovních utkáních.

„V Americe fanoušci hodně jedí i během zápasů. Hráči běhají po hřišti a servírky roznášejí obecenstvu sladké litrové limonády, obří cukrové vaty a párky v rohlíku. Obezita zabíjí v Americe víc lidí než teroristé, vrazi a automobilové nehody dohromady. Přitom je tam takové jídlo a reklamy na něj povolené.To mi nejde na rozum.“

Anna Satoranská (28) Dcera novináře a znalce gastronomie Pavla Maurera.

Vystudovala Vysokou školu gastronomickou ve španělské Seville.

Jedenáct let hrála basketbal.

Společně se svým otcem pořádají gastronomické výlety Mňam Tour do zahraničí, které mají lidem ukázat jiné kultury prostřednictvím gastronomie. Vydávají průvodce Maurerův výběr Grand restaurant a organizují food festivaly.

Basketbalistu Tomáše Satoranského poznala v roce 2011, na jaře letošního roku se jim narodila dcera Sofia Gia

Sama se snaží Tomášovi, který je profesionální sportovec, vařit zdravá jídla, aby měl vyvážený jídelníček. Na lednici má vystavená výživová doporučení, kterými se snaží řídit, a se surovinami experimentuje. Na úkor kariéry jejího manžela jde i její práce, kterou zatím dělám pouze na dálku. Věří, že až Tomáš skončí jako profesionální hráč basketbalu, bude mít čas se naplno pustit do svých projektů.

Vedle péče o manžela se věnuje i dceři Sofii, která se narodila v Americe. I když hrozilo, že manžel porod nestihne, nakonec Anně jeho přítomnost u porodu velmi pomohla.

„Aplikoval na mě dýchací techniky, které hráči trénují, když střílí trestné hody. Je to chvíle, kdy je potřeba se na pár vteřin úplně zklidnit. Takový rituál, aby člověk hodil vždycky stejně a trefil se. Pomohlo to víc než celý předporodní kurz.“