Bylo na čase posunout se dál, říká těhotná tenistka Andrea Hlaváčková

Běháním po kurtech strávila bezmála dvacet let a těhotenství se pro ni stalo plánovaným životním mezníkem.

„Dost jsem na toto období těšila. I na to, že budu dělat po sportovní kariéře jiné věci a že na ně taky chci mít čas, být na ně mladá a energická,“ říká dvaatřicetiletá nastávající matka, která ve své profesi dosáhla všeho, v co vůbec doufala.

„Jsem vděčná za tenis, protože i když mě často nebavil, strašně často se mi na tréninky nechtělo a ohromně mě stresoval, dal mi ty nejlepší životní zkušenosti. Asi se člověk s nějakými vlastnostmi narodí a život ho pak tvaruje a myslím si, že jsem hodně tvrdá, pracovitá, zodpovědná, systematická a vím, že je to díky tenisu, protože bez práce a organizovanosti to nejde. Mám ráda věci připravené a promyšlené,“ podotýká.



Andrea Sestini Hlaváčková (32) Andrea je profesionální tenistka a olympijská vítězka.

Pochází z pivovarnické rodiny, její děd i praděd byli řediteli Plzeňského pivovaru, otec v něm pracuje jako vrchní sládek. S tenisem začala ve čtyřech letech v klubu TK Slavia Plzeň, z něhož v roce 2010 přestoupila do TK Neridé Praha.

V roce 2012 získala na Olympijských hrách stříbrnou medaili a založila vlastní nadační fond na podporu handicapovaných dětí.

Na žebříčku WTA byla ve dvouhře nejvýše klasifikována v září 2012 na 58. místě, ve čtyřhře pak v říjnu téhož roku na 3. místě.

V červenci 2017 se po osmiletém vztahu provdala za italského tour manažera okruhu WTA, šéfa pro styk s turnaji, a bývalého tenistu Fabrizia Sestiniho.

Na začátku února 2019 oznámila, že je těhotná a dočasně přerušila kariéru. Stala se mj. posilou SportStar magazínu TV Prima.

Ježdění s miminkem v jedné a raketou v druhé ruce po turnajích jako Serena Williamsová neplánuje, ačkoli ve světě tenisových kurtů by ráda zůstala prostřednictvím médií. Praktické zkušenosti s psaním, komentováním i moderováním stihla nasbírat během profesionální sportovní dráhy. V těhotenství se vrátila k tanci, kterému se také věnovala v dětství. Zároveň začala trávit mnohem víc času s manželem, se kterým jsou už devět let. Jinak si příliš volna neužila. Mimo pracovních nabídek se věnovala organizování složitého stěhování z Ameriky a Prahy do Londýna, kde budou s rodinou žít. Dítě chce ale přivést na svět v Česku.

„Jsem občanskou České republiky, chci, aby moje dítě bylo Čech. Chci rodit v Plzni, maminka je tam gynekoložkou. Jak to bude možné, chceme po narození miminka odletět do Londýna, ale budu se sem vracet na zdravotní prohlídky, očkování a kvůli pracovním záležitostem. Zbytek času budeme trávit v Londýně,“ plánuje. Z nadcházejícího období má respekt, přesto má jasno v tom, že mateřstvím její život rozhodně nekončí.