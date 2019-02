Už mám odseriálováno, říká herečka Alena Antalová

Alena Antalová Alena Antalová (46) se narodila v Bratislavě, kde vystudovala konzervatoř, později muzikálové herectví na brněnské JAMU.

V roce 1994 nastoupila do angažmá Městského divadla v Brně, kde dodnes působí na Muzikálové a Činoherní scéně. Za výkon v divadelní hře Mistr a Markétka byla v roce 1999 oceněna Thálií v kategorii Talent roku do 33 let.

Třikrát byla zvolena nejpopulárnější herečkou Městského divadla v Brně v divácké anketě Křídla.

Známou se stala v devadesátých letech hlavně díky rolím v seriálech Četnické humoresky, kde hrála postavu Ludmily Horké, a Pojišťovna štěstí, kde ztvárnila Annu Jánskou.

14. února jde do kin film Léto s gentlemanem, kde se objeví po boku manžela Igora Bareše a milence Jaromíra Hanzlíka.

S manželem žijí v Brně, mají spolu čtyři děti – Marii (6), Jana (9), Elenku (11) a Alenku (13).