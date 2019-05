Gondíková: Zpívání je stres, ale posouvá mě, říká, tvář Nákupů Ona Dnes

Adéla Gondíková (45) Pochází ze Sokolova, má o tři roky staršího bratra Dalibora, který je také herec a moderátor. Vystudovala hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři.

Začínala jako redaktorka zpravodajství rádia Frekvence 1, později s bratrem uváděli ranní show Gondix Family na Evropě 2.

Do povědomí diváků vstoupili díky televizi Nova, kde vystřídali různé pořady: Snídaně s Novou, Go Go šou, Kolotoč, Rady ptáka Loskutáka.

Je členkou Divadelní společnosti Háta, s níž hodně cestuje po republice, dále hraje v Divadle Palace, v Hudebním divadle Karlín, v Divadle v Rytířské, Broadway, v Hudebním divadle Karlín, Divadle F. X. Šaldy. Objevila se např. v seriálech Expozitura, Vraždy v kruhu, filmech Doktor od jezera hrochů nebo Seznamka.

Věnuje se také muzikálům, zpívala v Mamma Mia!, Času růží, v Sugar, od března ji diváci mohou vídat v Kvítku Mandragory.

S bývalým manželem Ondřejem Brouskem má čtrnáctiletou dceru Nelu, nyní žije s hercem Jiřím Langmajerem.