Slunce vlasům neprospívá. Chraňte barvu a přehazujte pěšinku

Pár týdnů slunečného počasí a máchání v mořské nebo chlorované vodě umí na naší hřívě napáchat docela dost škody. Vyšisovaná barva, zažloutlá blond, která byla dříve krásně studená, vysušené a roztřepené vlasy bez lesku a života. Naštěstí se tomu dá předejít správnou péčí a několika drobnými triky.

„V létě se určitě vyplatí věnovat vlasům zvýšenou pozornost a dopřát jim trochu lepší péči. Ideální je vyměnit stávající kosmetiku za trochu výživnější řadu a doplnit ji i o nějaký speciální přípravek na ochranu před sluncem a vodou,“ radí Markéta Machová, vedoucí salonu Franck Provost.

Pokud si během roku vystačíte jen se šamponem a kondicionérem, minimálně na léto je dobré přidat aspoň jednou týdně i masku.

„Většina lidí si navíc přes léto myje vlasy trochu častěji než v zimě, a o to důležitější je intenzivní péče, která předchází jejich vysušování. Byť si dáte do vlasů kondicionér nebo masku na minutu, je to lepší než nic. Za dobu, než si umyjete tělo nebo oholíte nohy, stačí vlas ošetřit a uzavřít, aby byl zdravý a lesklý,“ vysvětluje kadeřnice.

I když nejde o žádnou vědu, od klientek stále ještě občas slýchá, že nechtějí používat kondicionér nebo masku proto, že se jim pak mastí vlasy. „Závadu“ je však většinou velmi snadné odhalit a odstranit. „Buď jde o nesprávně vybranou řadu, která se nehodí na jejich typ vlasů, nebo péči nanášejí až ke kořínkům, případně ji pořádně nevymyjí,“ vypočítává.

Zachraňte barvu

Skvělým parťákem nejen na dovolenou u vody jsou i nejrůznější oleje a bezoplachové spreje přímo určené pro vlasy vystavené slunci. „Měly by se nanášet do délek a ke konečkům, když jsem však u moře, klidně je dávám na celé vlasy, protože mi nevadí, když budou trochu mastnější,“ vypráví kadeřnice a z vlastní zkušenosti potvrzuje, že kvalitní spreje s ochranou před UV zářením skutečně fungují.

„Dokážou vlasy obalit ochrannou vrstvou, která zamezí jejich vysoušení a nedovolí, aby barva vybledla nebo zažloutla.“ S výdrží jde ruku v ruce fakt, že se pak z kštice hůř vymývají. Nejlépe si s nimi poradí šampon ze stejné řady, jako je sprej, protože je navržený tak, aby dobře fungoval s ostatními produkty.

Když trochu zezlátnou vlasy hnědé, zas tak moc to obvykle nevadí, žluté odlesky v blond nebo šedinách jsou však vidět hned a moc hezky nevypadají. „Blondýnky většinou touží mít odstín co nejstudenější, což se sluncem nejde dost dobře dohromady, paprsky barvu mění do zlatavých tónů,“ potvrzuje Markéta Machová.

„Předejít se tomu do jisté míry dá klasickými modrými nebo fialovými šampony a kondicionéry, které jsou určené na blond a šedivé vlasy. V létě je můžete používat o trochu častěji než obvykle, například každé druhé mytí.“

Pozor na pěšinku

Kadeřnice také upozorňuje na častou chybu, kterou vídá. Hodně lidí zapomíná na to, že se dá spálit i pokožka hlavy. „Problémové jsou hlavně pěšinky, které se můžou opravdu ošklivě spálit, proto klientkám radím, aby je chránily nemastným sprejem nebo gelem s vysokým UV filtrem, v ideálním případě nosily klobouky nebo šátky.“

Aspoň trochu pomůže i to, když budete pravidelně měnit místo, kde si pěšinku češete, aby nebyl slunci vystavený stále stejný proužek kůže.

„Když si hlavu spálíte, můžou se poškodit i kořínky a vlasy pak na daném místě začnou růst tenčí, případně přestanou růst úplně. Vlasová pokožka se hojí pomalu, takže to opravdu nepodceňujte,“ apeluje Markéta Machová.



Podobně může trpět pokožka hlavy i v případě, že jste zvyklé trávit celé léto s vlasy vyčesanými do utaženého culíku či drdolu. „Kůže se pod ním víc paří, je podrážděná a zarudlá, a pokud si ho češete stále na stejném místě, časem tu začnou vlasy řídnout,“ říká kadeřnice.

Proto doporučuje culík nedělat příliš utažený, během dne ho občas rozpustit a posunout na jiné místo, případně zkusit volnější copy a záplety.