Nebarvím si vlasy a jsem konečně šťastná, říká dvojnásobná máma

Sara si musela barvit vlasy každých čtrnáct dní, aby zakryla všechny šediny. Vzhledem k tomu, že měla původně od přírody kštici tmavou, byly u ní šedé vlasy hodně vidět.

V jednadvaceti si přišla příliš mladá na to, aby měla šedivé vlasy. Bála se také, že bude lidem připadat stará. Poctivě tak v drogerii kupovala barvu a doma si vlasy barvila. Jak sama říká, kdyby chodila tak často ke kadeřnici, nedoplatila by se. Barvení ji ale štvalo.

Vadilo jí, že na vlasy tak často nanáší chemické látky, ale horší pro ní byla představa, že by vypadala staře. Dlouhá léta se s tímto problémem trápila. Až v sedmatřiceti si řekla, že je na čase něco s účesem udělat a přiznat svému okolí, že má vlastně kompletně bílé vlasy.

„Paradoxní je, že když mám teď úplně šedé vlasy, připadám si nejvíc sexy za celý svůj život,“ sdělila pro Daily Mail.

Šedé vlasy si nechává i její manžel. „Lidé si myslí, že jsem ve skutečnosti starší. Dřív by mi to vadilo, dnes už to tak není. Nezáleží mi na tom, co si myslí okolí. Jsem spokojená a smířila jsem se s tím, jak vypadám. Konečně jsem našla cestu k sebelásce. To jsem měla udělat už dřív,“ myslí si.

V minulosti byla tak posedlá svým vzhledem, že si vlasy dokonce nabarvila jen pár hodin předtím, než se jí narodil její dnes již osmiletý syn. Sara nechtěla, aby lidé při návštěvě porodnice viděli, že má odrosty.

„Když jsem přestala s barvením, zlepšila se i kvalita vlasů. Ani se tolik nemastí. Je vidět, že jim svědčí jejich přirozenost. Dětem se líbím a manželovi také. Cítím se skvěle,“ dodala.

Podle Sary jsou její vlasy symbolem volnosti a svobody a byla by ráda, kdyby zveřejněním svého příběhu dopomohla ostatním ženám k podobnému rozhodnutí. Je totiž přesvědčená, že se stejně jako ona trápí na světě miliony žen, které se bojí přiznat svou pravou barvu vlasů.