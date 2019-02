Z oplácané Sáry se stala milovnice fitness, pomohla jí i operace

Už od dětství měla velmi ráda sladké a v jídle se nějak neomezovala. Její rodiče ji navíc rozmazlovali, proto nebyla zvyklá se hlídat. Pak Sáře ve dvanácti letech diagnostikovali nemocnou štítnou žlázu a ona během léčby začala prudce přibírat. Před půl rokem podstoupila operaci, při které jí štítnou žlázu vyoperovali, a rozhodla se pustit do boje s přebytečnými kily.

„Když jsem si stoupla na váhu a viděla tam 96 kilo, tak to byl zlomový bod, že se sebou chci něco dělat. Nikdy jsem se v tom těle necítila dobře, protože jsem věděla, že jsem obézní a že to nevypadá dobře.Teď se cítím o dost líp,“ popisuje Sára, které se od léta podařilo shodit 25 kilogramů díky zdravé stravě a pravidelnému cvičení.



Sympatická dívka tvrdí, že vyvážená strava je z 80 % o zdravých potravinách a zbývajících 20 % o chuti. „Člověk by si měl dopřát, aby pak nenastaly nějaké psychické problémy,“ dodává Sára.

Svůj výrazný váhový úbytek chtěla završit i změnou vzhledu, proto se obrátila na profesionály z pořadu Fit&Beauty televize Óčko. Jako první se Sáry ujal kadeřník Jiří, který se rozhodl, že zachová světlý odstín, ale vlasy obarví do měděna a zastřihne konečky.

Slavnostnější líčení na večírek nebo na ples ve zlatých tónech zvolila pro Sáru vizážistka Kristýna. Zároveň ji upozornila, že by neměla používat micelární vodu. „Micelární voda je vhodná pouze ve výjimečných případech, protože při každodenním použití dost vysušuje pleť. Obsahují micely, které se zapíjí do pokožky a úplně ji zbaví veškerých vitamínů a minerálů,“ popisuje vizážistka a dodává, že Sára má krásnou a bez problémovou pleť, proto by byla škoda si ji kazit nevhodnou péčí.

Před zrcadlem se nepoznala

Nakonec čekala Sáru stylistka Veronika, která pro její vysportovanou postavu vybrala tři modely, které se hodí na večírek i do divadla. Jako první to byly přiléhavé šaty doplněné o lurexový svetr inspirovaný módou 80. a 90. let, po nich následovaly šifonové kalhoty s vysokým pasem a topem. „Poslední outfit jsou šaty inspirované 20 a 30. léty v Americe. Jde o malé černé šaty plné zajímavých detailů, což jsou například kaskádovité volány na jedné straně a metalické vlákno. Nezbytnou součástí je i malá kabelka,“ popisuje stylistka.

Jakmile Sára uviděla svůj nový vzhled v zrcadle, překvapením se jí zatajil dech. „Ne, to nejsem já. Je to fakt hodně hezké, strašně se mi to líbí,“ nemohla se poznat a proměnu rozdýchávala. „Všechno se mi moc líbilo a moc jsem si to užila,“ uzavřela Sára.