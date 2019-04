10 triků, jak si poradit s jarní únavou pleti

Vitaminy a hydratace

Taky vás to s prvními slunečnými dny podvědomě táhne k lehčím jídlům, čerstvému ovoci a zelenině? Pleť má chutě a potřeby úplně stejné, a tak jí naservírujte odlehčený jídelníček plný vitaminů a hydratace.

Ideální jsou séra a krémy s vitaminem C, který pleť rozjasní a ochrání před negativními vnějšími vlivy, chybět by pochopitelně neměla ani kyselina hyaluronová, která se postará o potřebnou vláhu. Jestli nepoužíváte SPF celoročně, nejpozději teď zařaďte do každodenní rutiny i krém s ochranným faktorem minimálně 30.