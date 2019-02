Češky i Slovenky jsou krásné, potvrdilo světové finále prestižní soutěže

Na Tenerife, největším ze sedmi Kanárských ostrovů, se sjeli finalisté z celého světa, kteří během několikadenního soustředění trénovali chůzi a choreografii na úterní finálový večer. Absolvovali mimo jiné fotografování s profesionálními fotografy, přednášky o zdravé stravě, cvičení a představili se porotě a agentům sítě Elite.

Elite Model Look, dříve Look of the Year, je největší a nejprestižnější modelingová soutěž na světě, kterou světová agentura Elite Model Management pořádá od roku 1983.

Mezi objevy Elite Model Look patří světoznámé hvězdy jako Američanky Cindy Crawfordová a Stephanie Seymourová, Brazilky Gisele Bündcheová a Alessandra Ambrosiová, Španělka Inés Sastreová nebo Němka Diane Krugerová.

V roce 2016 zvítězila Češka Jana Tvrdíková, o dva roky dříve Barbora Podzimková a v roce 2013 soutěž vyhrála rovněž Češka - Eva Klimková.