Je pro vás Valentýn příležitostí k oslavám lásky, nebo ho považujete za komerční výmysl? V každém případě je to kulturní fenomén s dlouhou historií. V pátek dopoledne skončila soutěž o pět parfémovaných vůní Betty Barclay. Podívejte se, kdo vyhrál.

Výherci valentýnského kvízu

3x parfémovaná voda Betty Barclay Pure Flower (20 ml)

Štěpán Kaluža, Alena Čapková, Barbora Vojtová

2x parfémovaná voda Betty Barclay Happiness (20 ml)

Danuše Pokorná, Jana Kupilíková

Ze všech čtenářů nebo čtenářek, kteří v romantickém kvízu dosáhli více než 70% úspěšnosti a zaregistrovali se do soutěže, jsme vylosovali pět výherců, kteří obdrží jednu z následujících výher, jež věnovala společnost Mäurer & Wirtz, House of Perfumes. Soutěž probíhala od pátku 14. února 2025 do pátku 21. února 2025 (10:00).

Výhry ve valentýnském kvízu

3x parfémovaná voda Betty Barclay Pure Flower (20 ml)

Betty Barclay Pure Flower se otevírá aromatickou bílou levandulí, svěžím květem rezedy a čistými aldehydy. Jemná růže, smyslná pivoňka a hřejivý vetiver tvoří moderní kytici v srdci. Krémové pižmo, suchá ambra a sametová vanilka doplňují sofistikovanou vůni s dlouhotrvající elegancí. Veganská vůně inspirovaná silou svých nositelek podtrhuje to, čím skutečně jsou: krásné, silné, ambiciózní a sebevědomé!

2x parfémovaná voda Betty Barclay Happiness (20 ml)

Začíná pikantní vrchní nótou šťavnatého ovoce, která vám okamžitě vykouzlí úsměv na tváři. Poté se rozvoní srdce plné jemných květinových tónů, které vás přenesou do teplé, sluncem zalité zahrady. Základní tóny ambry a pižma dodávají vůni smyslnou hloubku a vytrvalost, která vydrží po celý den. Parfémovaná voda ve spreji Happiness od Betty Barclay je vyjádřením radosti ze života. Dodá nejen pocit svěžesti a sebevědomí, ale také symbolizuje štěstí a radost. Je ideální pro každodenní použití, ale také pro zvláštní příležitosti, kdy se chcete podělit o svou radost s ostatními.

Pravidla soutěží najdete zde.

Kvíz si můžete, tentokrát už jen tak pro zábavu, zahrát stále.