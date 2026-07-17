17. července 2026
Kvíz: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy se nám vryly do paměti. Jak dobře je znáte? Vyzkoušejte si své vědomosti ve velkém retro kvízu!
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