Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kvíz: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

17. července 2026

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy se nám vryly do paměti. Jak dobře je znáte? Vyzkoušejte si své vědomosti ve velkém retro kvízu!

Otázka 1/50

Kdo ztvárnil hlavní postavu v seriálu Žena za pultem?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Revue

Topmodelka Heidi Klumová přibrala. Více jez, sluší ti to, překvapil ji manžel

Heidi Klumová na amfAR Cinema Against AIDS v Cap d’Antibes (21. května 2026)

Revue

Sydney Sweeney předvádí vlastní spodní prádlo. Hledej Ježíše, píší jí

Sydney Sweeney v jedné z reklam.

Bydlení

Místo schodů mají rampy. V růžové vile Hermína žijí na šikmé ploše už 20 let

Majitelka přiznává, že netradiční bydlení s sebou nese výzvy. Zatím by ale...

Revue

Shakira předvedla křivky v bikinách. Lidé řeší, jak zpěvačka v 49 letech vypadá

Zpěvačka Shakira si mezi koncerty světového turné dopřála odpočinek u vody....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.