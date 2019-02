Za 21 let se Kanaďanka Alysha McNairová se svou hmotností propracovala až na 172 kilogramů, a to už jí šlo o život. Od mládí ji spolužáci šikanovali a ona sama kila shodit nedokázala. Povedlo se jí to až s pomocí trenéra a výživového poradce.

Autor: Profimedia.cz