Trenér Jennifer Anistonové radí padesátnicím, jak na štíhlou postavu

V tomto věku je podle něj nutné brát v potaz fakt, že tělo už pracuje jinak než před dvaceti lety. Není tedy vhodné, aby se ženy po padesátce zaměřovaly na cviky, které propagují mladé dívky. Stejně tak i diety.

Podle trenéra by ženy v době přechodu a po něm měly pít víc vody, než byly zvyklé v mládí. A také by měly hledět na to, kdy plánují cvičit.

„Obecně doporučuji pít víc tekutin před tréninkem a po něm už minimum. Nemá smysl vypít litr vody po cvičení,“ myslí si trenér, který klade velký důraz na kvalitní a dostatečný spánek.

Podle Azubuikeho si mladé ženy mohou dovolit spát jen pár hodin denně, starší ženy by však tělu měly dodávat minimálně osm hodin spánku, aby načerpaly dostatek energie, kterou pak mohou věnovat cvičení.

„Pokud budete cvičit unavené, nebude to mít žádný efekt. Musíte odpočívat, necvičit za každou cenu,“ míní.

A co se týká jídel, nedoporučuje hlavně potraviny, které jsou hodně tučné. „Místo toho si dejte avokádo nebo dobrou rybu. A nezapomínejte na proteiny, ty jsou velmi důležité,“ sdělil pro Daily Mail.

Cvičit doporučuje alespoň hodinu. Pro starší ženy už neplatí, že by jim mělo stačit jen půl hodiny denně. Zaměřit by se měly hlavně na kardio cvičení. Ideální je rychlá chůze nebo běh.

„On je miláček. Má dokonalý úsměv. Je to můj šťastná obr, říká mi, že jsem skvělá a dokáže mě motivovat. Jemu vděčím za to, že se po fyzické stránce cítím tak dobře. Udržuje mě v kondici,“ pochvalovala si svého trenéra sama Jennifer Anistonová v talk show Ellen DeGeneresové.