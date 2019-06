Petra vážila metrák. I přes nemocná střeva zhubla o 25 kilo

Petra se k hubnutí pod odborným dohledem výživové poradkyně odhodlala asi po dvou letech, co kila navíc řešila. „Pořád jsem ale nebyla schopná s nimi něco udělat. Pořád jsem to odkládala, nechtělo se mi se sebou nic dělat,“ říká.

Hubnutí navíc komplikovaly zdravotní potíže. Trpí totiž ulcerózní kolitidou, tedy chronickou nemocí střevní sliznice, a také se léčí se štítnou žlázou. „Potřebovala jsem pomoc výživového poradce, abych nemoc ještě nezhoršila,“ přiznává.

S hubnutím neměla do té doby dobré zkušenosti. Ani první pokusy pod dohledem odborníka nevyšly. Nejen, že nevydržela, ale doporučený jídelníček jí nevyhovoval a ještě měla problémy se zažíváním. Až konečně našla výživovou poradkyni, jejíž rady zabraly.

„Ve stravě jsem toho změnila opravdu hodně. Přestala jsem jíst potraviny s obsahem bílé mouky, nahradila jsem ji špaldovou, kokosovou... Nejím smažená jídla, ostrá, sladké jogurty nebo koláče. Naopak jím vařenou a dušenou zeleninu, používám kokosový olej na vaření, ryby, kozí sýr, krůtí, hovězí a kuřecí maso. Občas si dám zeleninový salát, vajíčka, ořechy, ovoce nebo různě dochucené tvarohy. Z příloh vede jasmínová rýže, bulgur, celozrnné těstoviny nebo špaldové knedlíky,“ vypočítává Petra.

Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Jen během prvních dvou týdnů zhubla čtyři kila. A kromě ubývajících kil se výrazně lepšila i její nemoc. Nyní, po roce hubnutí, bere poloviční dávku léků.

„Vážím teď 76,5 kg a vše se srovnalo. Tuky jdou dolů – viscelární tuk, kerý obaluje vnitřní orány v těle, klesl téměř o polovinu. Vyměnila jsem oblečení, zbyly mi jen ponožky a boty, a je mi podstatné lépe. Ulcerózní kolitida je v remisi, krev se srovnala, záda, klouby ani kyčle nebolí,“ raduje se Petra Karvayová.

Ani s novým jídelníčkem neměla žádné potíže. „Váha se mi zastavila, jen když jsem byla nemocná s ledvinami a brala jsem antibiotika, ale po dobrání se zase všechno vrátilo do pořádku,“ líčí.

Co na Petřino hubnutí říká její výživová poradkyně? „S Petrou byla skvělá spolupráce, což je základ úspěchu. Důležité je nastavit jídelníček s vyváženým poměrem a dostatkem živin a následně dodržovat pravidelnost, přiměřené porce a nebát se jíst. S Petrou hledáme zdravé potraviny, které se učíme vhodným způsobem upravovat. Z naší strany je důležité povzbuzení a udržení motivace, což u Petry nebyl problém,“ popisuje výživová specialistka Nikol Michálková ze Světa zdraví Body Help.



Kromě nového jídelníčku musela změnit také načasování jídel – dříve jedna nepravidelně, nyní časy dodržuje.

„Během tří týdnů se tělo samo po 2,5 až 3 hodinách ozvalo, že má hlad. Pokud se přidá trošku pohybu alespoň dvakrát týdně, jde to ještě líp. A protože jsem z vesnice a máme hospodářství, o pohyb nouze není,“ říká.

Chuť na sladké prý zaháněla hořkou čokoládou. Když občas zhřešila, nic si nevyčítala a prostě následující den zase dál pokračovala v novém režimu.

A co bylo na celém hubnutí nejtěžší? „Pravidelně si vařit, připravovat jídlo do práce, číst v obchodě etikety a přemýšlet nad tím, abych měla jídelníček pestrý a nebylo to pořád dokola to samé,“ vypočítává Petra. I když už zhubla pořádně, ještě nekončí. Jejím cílem je ještě pokračovat v redukci viscelárního tuku a k tomu nabrat svalovou hmotu.