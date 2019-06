Ve čtyřiceti můžete vypadat na dvacet, říká dvojnásobná maminka

Shannon si myslí, že by maminky neměly vše podřizovat pouze dětem. Dnešní doba je zrychlená a lidé se snaží stíhat víc věcí najednou. Rodiče jsou často otroky dětských volnočasových aktivit. Stávají se z nich taxikáři, kteří vozí děti do školy a ze školy, a potom je rozvážejí po kroužcích.

To byl podle Shannon kámen úrazu v jejím případě. Všude jezdila autem, jídlo si kupovala jen ve fastfoodech a neměla čas sama na sebe.

„Jsme matky, ale to neznamená, že bychom na sebe měly kašlat. Jde přeci i o nás a naše tělo. Měly bychom být zdravé, abychom mohly fungovat a starat se dobře o vlastní děti,“ myslí si žena.

Tu ke změně životního stylu dotlačily zdravotní problémy. Vysoká hladina cukru, bolesti hlavy, pálení žáhy a bolavý žaludek. K tomu se přidala únava a úzkosti způsobené stresem.

Shannon si řekla dost, když si uvědomila, že čím víc se snaží podřídit ostatním, tím víc trpí ona sama a především její tělo. Proto pak bývala často nepříjemná a protivná, čímž trpěla celá její rodina.

Nejprve se rozhodla přestat se sladkostmi a jídlem z rychlého občerstvení. To pro ni byla po letech závislosti na takových pokrmech velká výzva, a začátky nebyly jednoduché.



„Manžel navíc vlastní pizzerii. Dovedete si asi představit, jak strašně těžké to pro mě bylo. Ale zvládla jsem to, začala jsem cvičit a čtyřikrát týdně chodit do posilovny. Po třech měsících bylo znát, že jsem ušla kus cesty,“ svěřila se pro Daily Mail.

Podle Shannon je nejdůležitější vydržet počáteční chutě na dobroty a nedat na hloupé řeči okolí, které se snaží od cvičení a diet odrazovat.

„Zveřejnila jsem svůj příběh, protože bych chtěla ukázat všem maminkám nad čtyřicet, že mohou vypadat sexy a cítit se dobře,“ dodala s tím, že by si také lidé měli uvědomit, jak nebezpečná je obezita a měli by jí předcházet.