Jak v zimě sportovat a shodit kila, když nechcete cvičit pod střechou

Pach zpocených těl se mísí s agresivním aroma deodorantů a pod módními tříčtvrtečními leginami a funkčním nátělníkem se vám neodbytně rýsují faldy, jichž se už minimálně měsíc marně snažíte zbavit.



Umělé světlo vás znervózňuje stejně jako cizojazyčné a nesrozumitelné pokyny trenéra nebo cvičitelky a snad posté se ptáte sama sebe: „Co já tady vlastně dělám?“

Co je to za nápad být osm hodin denně „uvězněná“ mezi čtyřmi stěnami v zaměstnání a pak se ještě v marné snaze získat kondici zavřít do dalšího vydýchaného prostoru plného potících se zoufalců? Jak to proboha může někoho bavit?

Ven na čerstvý vzduch!

Nepropadejte panice. Třeba zrovna vy nejste ten správný „fitkový“ tip, ale patříte k lidem, kteří ke sportu potřebují nad hlavou nebe, dostatek místa kolem sebe a svěží vzduch pronikající nejen do plic, ale snad do všech pórů radostně se pohybujícího a den co den dokonalejšího těla. Tak se nenuťte do něčeho, co vám nesedí, a utíkejte ven!



Nezapomeňte se před zimním během nebo rychlou chůzí rozcvičit

„Cvičení na čerstvém vzduchu snižuje napětí i frustraci. Je prokázáno, že v zimě jsou tyto účinky mnohonásobně intenzivnější. Studené počasí osvěží a lépe stimuluje naše smysly,“ vysvětluje Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.



„Naše tělo musí v chladu pracovat mnohem tvrději, proto se produkce endorfinů zvyšuje, což nás činí šťastnějšími. Vystavení přirozenému světlu je navíc nejlepším bojovníkem proti depresím způsobenými současnými kratšími a tmavými dny,“ dodává.

Nemusíte běhat, stačí rychle chodit

Dalším plusem aktivního pohybu v zimě je to, že spalujeme mnohem více kalorií než v jiném ročním období. A pokud se necítíte hned na běhání, začněte rychlou chůzí. Tu navíc odborníci považují za nejzdravější cvičení vůbec. Nezatěžují se při ní klouby ani páteř (zejména pokud nemáte právě ideální hmotnost), naopak pomáhá posilovat střed těla a báječně se při ní hubne.

Už od deseti tisíc kroků nahoru to půjde doslova hravě – a můžete si k tomu pořídit i nějakou tu „hračku“ jako krokoměr nebo rovnou chytré hodinky, které umožní sledovat a porovnávat výsledky.



Následující tipy vám pomůžou zimní venkovní sportování zdravě nastartovat a úspěšně provozovat do té doby, než vám jaro svlékne větrovku a pomalu se budete poohlížet po plavkách v menší velikosti, než máte doma z loňska.



1. Vrstvěte a dejte šanci kvalitě

Nemusíte zrovna nechat výplatu v obchodě s outdoorovým oblečením, ale podceňovat moderní technologie se nemusí vyplatit (kdo by chtěl půlku února proležet s nastuzením?).

Jak se obléci na běžky či běhání v zimě Zkušení harcovníci doporučují obléci se tak, abyste před samotnou aktivitou nezmrzli, ale zároveň abyste lehce pociťovali chlad. Když se pak totiž dáte do pohybu, tělo začne produkovat mnohem větší množství tepla a pokud byste byli moc nabalení, velmi rychle se začnete přehřívat a potit.

“Volte raději tenčí funkční vrstvy a do batůžku si přibalte něco na převlečení a lehkou sbalitelnou bundičku proti nepřízni počasí,” radí Vít Hruška.

Zásadou číslo jedna je vrstvení a to ideálně trojnásobné. Jako první vrstva je skvělé funkční prádlo, které dokáže odvádět vlhkost od těla. Druhá vrstva by měla být zateplovací a zároveň prodyšná (používá se především fleece), aby se skrz ni mohla odvádět od těla vlhkost z první vrstvy. Jako třetí slupka pak poslouží kvalitní sportovní bunda, která odolává větru i dešti a propouští pot ven.

„Typické produkty této kategorie jsou vyrobeny z materiálů s membránou, zátěrem nebo alespoň vodoodpudivou úpravou,“ vysvětluje Vít Hruška z e-shopu 4camping.cz.

Určitě pak nenechte doma čepici a to ani v případě, kdy by vám mohla pomačkat nový účes, a přibalte také rukavice. Multifunkční šátek pak ochrání krk a ve velkém mrazu vám navíc pomůže ohřát vdechovaný vzduch.



2. Bezpečně a v poklidu

Naštěstí se dny už pomalu prodlužují, a tak není takový problém ráno nebo v pozdním odpoledni vyběhnout do parku za relativního světla. Ale pokud přece jen musíte do tmy, rozhodně zvolte oblečení nebo doplňky s reflexními prvky – čím více, tím lépe. Hodí se také čelovka nebo jiný zdroj světla.

Možná vás bude bavit střídat aktivity tak, že jeden den vyrazíte jen tak na rychlou procházku, druhý třeba s holemi na nordic walking, na kole nebo koloběžce.

Zkuste si vyrazit třeba s hůlkami na nordic walking nebo rovnou na běžky.

Nic ovšem nezkazíte, když si (i vybaveni čelovkou) budete vybírat dobře osvětlené trasy, čímž zvýšíte osobní bezpečnost. Praktické je také ke společnému sportování zlákat kamarádku či přítele.



Do batůžku nebo ledvinky si přibalte kapesníky, telefon, sluneční brýle a také lahev s pitím, protože i v zimě hrozí tělu dehydratace, kterou ovšem kvůli absenci potu snadno nepoznáte. Vodu ovšem nepijte ledovou, ideální je, když si doma natočíte horkou, která cestou tak akorát zchladne, či rovnou vsadíte na lehkou termolahev.

Zejména v hodně chladných či větrných dnech se vyhýbejte otevřeným silnicím a cestám v okolí vody, kde je větší zima a také hrozí náledí. Sledujte rovněž předpověď rozptylových podmínek a pokud bydlíte ve větších městech nebo místech s často zhoršenou kvalitou ovzduší, nevybíhejte ve dnech s výraznou inverzí.

3. Nenakládejte si příliš

„Podle Světové zdravotnické organizace bychom se týdně měli aktivně hýbat pětkrát třicet minut. To není nijak mnoho,“ připomíná Jana Havrdová. Procházka by se podle ní měla stát součástí každého dne, ať v rámci denních povinností, nebo třeba odpoledne s dětmi či s kamarádkou.



Před rychlou chůzí nebo během (a to nejen v chladných měsících) se nezapomeňte na začátku rozcvičit, abyste si prohřáli svaly a předešli tak zbytečným úrazům.

Pokud berete chuť ke sportování vážně a rozhodnete se pro běh či rychlou chůzi, na které jste dosud nebyli navyklí, postupujte od menší zátěže k větší. Nepodaří-li se vám ujít či uběhnout 30 minut na jeden zátah, rozdělte si je zpočátku do tří desetiminutových bloků a čas si hlídejte. Vyhnete se tak nepříjemnému dojezdu bez energie.



„Nedávejte si hned od začátku velké cíle. Lepší je napoprvé to i lehce podplánovat. Pokud se totiž zcela znavení zastavíte, zvyšujete riziko podchlazení,“ varuje Jana Havrdová.