Těhotenskou cukrovkou dnes trpí pětina žen a zdaleka ne jen ty obézní

Těhotenská cukrovka nesouvisí s obezitou a přejídáním sladkostmi tolik, jak si myslíme. Obézní ženy mají k tomuto onemocnění samozřejmě vyšší sklony, zvýšená hladina krevního cukru během těhotenství se ovšem může objevit i u štíhlých a sportovně založených žen. Podle nejnovějších studií se vyskytne až u 20 % těhotných žen.

„Ženy si často s těhotenskou cukrovkou vyčítají, že kdyby nejedly sladké, protože na něj v těhotenství měly chuť, cukrovku by nedostaly. Je to ne­smysl – nemoc by se objevila i tak. Zdravý organismus bez dispozice k cukrovce si se sladkostmi poradí. Z toho plyne, že za její vznik do značné míry nemůžete, a nic si nevyčítejte,“ říká doktorka Hana Krejčí z pražské porodnice u Apolináře, která se věnuje péči o těhotné ženy s interními komplikacemi v těhotenství, včetně těhotenské cukrovky.

„Až polovina našich pacientek jsou štíhlé ženy, řada z nich s dostatkem pohybu. Ani to však nemusí stačit pro prevenci těhotenské cukrovky. Věk a geny nelze změnit. Tyto ženy mají ale velkou výhodu do budoucna – pokud si i dále zachovají své zdravé návyky, mají mnohem nižší riziko následné cukrovky 2. typu,“ vysvětluje lékařka.

Povinnost testovat na přítomnost gestačního diabetu se od roku 2009 týká všech těhotných žen. Díky tomu klesá počet těhotenských a novorozeneckých komplikací způsobených touto poruchou.

Neléčená těhotenská cukrovka totiž představuje velká rizika jak pro vývoj dítěte, tak pro hladký průběh porodu. Dítě může mít velkou porodní hmotnost, zatímco jeho vnitřní orgány nemusí být dostatečně vyvinuté, může mít po porodu hypoglykemii, tedy snížený obsah cukru v krvi vedoucí až ke ztrátě vědomí, často má horší průběh novorozenecké žloutenky.

Co vás čeká při testování?

Takzvaný OGTT (orální glukózový toleranční test) by měla každá budoucí matka podstoupit mezi 24. a 28. týdnem těhotenství. Test je sice nepříjemný, ale nijak bolestivý.

Ráno se odebere ženě krev po minimálně osmi hodinách lačnění a zjistí se hladina cukru v krvi. Pak musí vypít 75 gramů roztoku glukózy a v klidu sedět hodinu, než je proveden druhý odběr krve. Poslední odběr je proveden po další hodině.

Hana Krejčí radí: „Na test si vezměte něco na čtení a svačinu. Budete muset sedět v čekárně v klidu víc než dvě hodiny. Po posledním odběru se můžete konečně najíst. Před testem pijte jen vodu. Džusy a šťávy nepijte nejlépe celý den před testem.“