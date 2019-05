Tablet maminku nenahradí, děti pak nedají dohromady větu, říká logopedka

Velmi se diskutuje o zhoubném vlivu chytrých mobilů či tabletů. Jaký je váš odborný pohled?

Problém je, že děti nekomunikují s rodiči, protože nemají potřebu, raději se baví pohádkami na YouTube. Tím se ale značně snižuje úroveň jejich slovní zásoby a vyjadřovacích schopností. Pětileté děti nám kolikrát nejsou schopné sestavit smysluplnou větu. Nemají fantazii, neumí se vyjadřovat.

Zase ale díky technologiím můžou být vyspělejší v jiných oblastech...

Ano, tím někteří rodiče argumentují. Že do budoucna jsou pro ně technologie mnohem důležitější než kupříkladu zvládnout sepsat dopis. Těžko říct, za nás logopedy to ale určitě dobré není.

Jaké další návyky svých dětí by rodiče mohli přehodnotit?

Velké škody může napáchat dudlík. Pokud vidím dvou až tříleté dítě přes den s dudlíkem, tak je to zcela jistě do budoucna adept na logopedii. Formuje se tím nesprávný skus, vzniká třeba mezizubní výslovnost hlásek.

S jakými vadami se v ordinaci setkáváte nejčastěji?

Vede dyslálie, dříve nazývaná patlavost. Projevuje se tím, že dítě neumí vyslovovat některé hlásky nebo je vyslovuje nesprávně. Nejčastěji se jedná o L, R, Ř či sykavky. Méně známým a přitom častým problémem je vývojová dysfázie. Typicky se k nám dostane tříletý pacient, který nemluví nebo mluví málo a špatně. Takové díte může působit jako hloupé či zanedbané, ačkoliv může být velmi inteligentní a rodiče se mu věnují.

V čem tkví u dysfázie problém?

Zásadní je, že u této poruchy nelze řešit primárně výslovnost. Řeč si můžeme představit jako takový domeček, kde výslovnost je až pomyslná střecha. Pokud nejsou vybudovány základy, není kam pokládat střechu. Mezi ty základy patří hlavně porozumění řeči, rozvinuté sluchové a zrakové vnímání, dostatečná aktivní i pasivní slovní zásoba, orientace v prostoru a čase, paměť. A toto vše bývá u vývojové dysfázie v různé míře zasaženo.

Co můžou rodiče od první návštěvy logopeda očekávat?

Určitě je dobré, aby děti předem připravili. Vysvětlili jim, že není třeba mít z ničeho strach, logoped si s dítětem pouze trochu popovídá, prohlédnou si společně nějaké obrázky, trochu se procvičí jazýček a jde se domů.

Jak dlouho se musí docházet?

Může se stát, že postačí jedno sezení. Dítě například neumí pouze Ř, logoped ukáže, jak na to, a dítě odchází domů s krásným Ř. Většinou to však tak rychlé není. Asi nejvíc záleží na spolupráci rodičů. Těžiště práce spočívá v domácí přípravě. My můžeme vždy pouze ukázat, na co je třeba se aktuálně zaměřit a co do dalšího sezení trénovat. Ideální je cvičit pár minut každý den. Čím poctivěji se doma trénuje, tím kratší čas se bude pravděpodobně docházet. Jsou však případy, kdy jsou i přes veškerou snahu pokroky velmi pozvolné. Je to dáno i diagnózou. U vývojových dysfázií se dochází většinou řadu let.