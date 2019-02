Pět sobeckých důvodů, proč byste měla i vy co nejdéle kojit své dítě

Spousta maminek nechce po porodu kojit. Mají obavy o tvar prsou, nevědí, jak na to, nebo jim prostě přijde lahvička s náhradní výživou praktičtější. Když už odmítáte kojit kvůli dítěti, udělejte to alespoň pro sebe. Můžete si zachránit i život. A to stojí za to.