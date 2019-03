Unikátní kombinézu Ester Ledecké nabídne iDNES.cz v aukci 26. března

AUKCE KOMBINÉZY 26.3. OD 9 DO 16 hodin. Vyvolávací cena bude 1000 korun a Ester Ledecká novému majiteli kombinézu, v níž jela Mistrovství světa ve švédském Äre, osobně podepíše. Peníze z aukce pomohou spolu s penězi z Čekankový sirup Jarmarku OnaDnes.cz mladým lidem z dětských domovů v samostatném startu do života.

Ester Ledecká v kombinačním sjezdu na mistrovství světa v Aare.

Kombinéza Ester Ledecké funguje tak trochu jako její další zbraň, jako klíč k proměně v superhrdinku se zázračnými schopnostmi. „Když jsem si uvědomila, že jsem superhrdinka, tak mi to psychicky hodně pomáhá,“ poodhalila tajemství svého úspěchu Ester, která má ráda Iron Mana, Kapitána Ameriku, Spider-Mana, Hulka. (Čtěte v rozhovoru pro iDNES.cz).

„Skvělá, silná, rychlá, občas umí lítat, když se odrazí, a nic ji nebolí. Je to prostě železná žena,“ popsala Ester svoje alterego superhrdinky pro časopis Forbes s tím, že se vždy snažila mít svůj vlastní model závodního oblečení, ale nedařilo se to, protože prý nebyla dost dobrá.

V první kombinéze od bratra závodila ve Slovinsku v lednu 2016. „Určitě je to od bráchy pochvala, že mě vidí napůl jako robota. Je dobrý pocit mít na sobě takovou kombinézu,“ řekla Ester. Pokaždé je na ní i logo STR, protože tak se Ester podepisovala, když byla malá. Nechybí ani další vlastní symboly a značky pro štěstí, jejichž význam zná jen rodina.

Kombinéz má šampionka na sezonu hned několik. „V té, kterou jsme věnovali do aukce, jela Ester letos v únoru na Mistrovství světa ve švédském Äre,“ upřesnil otec šampionky Janek Ledecký.

Každý druh závodu vyžaduje kvůli dosažení vysoké rychlosti v dané disciplíně jiný materiál, zohledňuje se různé klima a očekávané počasí. Jinou si vezme, když je zataženo a vysoká vlhkost vzduchu, a jinou při jasném dni.

„Různé látky se hodí do různého počasí. Kombinéza musí být jako druhá kůže a musí po ní dobře klouzat vzduch,“ vysvětluje Ivo Tichý, majitel firmy Don Quiet, která lyžařské kombinézy vyrábí. Tajemství podle něj tkví v unikátním materiálu na bázi polyesteru a dalších komponentů testovaných v aerodynamickém tunelu ve Švýcarsku.



V závodech jde o setiny sekund a kombinéza v tom může podle Tichého významně pomoci. Kdysi s Petrem Záhrobským testovali tříkilometrový sjezd v obyčejné kombinéze a v profesionální ze speciálních vláken. Rozdíl byl tehdy šest sekund.

Tady Bryan, chci ti pogratulovat!

Peníze za vydraženou kombinézu Ester Ledecké pomohou prostřednictvím Nadace Terezy Maxové dětem mladým lidem jako je Lukáš a Petr opustit dětský domov a postavit se na vlastní nohy.

Za dvě olympijská zlata z olympiády v Pchjongčchangu i velký křišťálový glóbus za vítězství ve Světovém poháru na snowboardu pogratuloval Ester Ledecké zpěvák Bryan Adams, její platonická láska. „Ester, tady Bryan, chci ti pogratulovat. Chceme ti říct: Ahoj!“ pozdravil ve videu českou hvězdu.

„Budu se na to dívat pořád dokola. Je to jasný důkaz, že mě miluje, teď už to všichni ví,“ usmála se Ledecká.

Zdravici s populárním zpěvákem domluvila jeho dlouholetá kamarádka modelka Tereza Maxová. Olympijská šampionka se s Kanaďanem v minulosti setkala. Adams jí tehdy podepsal růžovou kytaru, na kterou napsal vzkaz: „S láskou, Bryan Adams“.

„A já na ni raději moc nehraju, bojím se, aby se nějak neotřel ten podpis. Teď spíš plánuju, že si ji nechám přelakovat, aby se to zakonzervovalo a bylo to tam navždy,“ říká.

