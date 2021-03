Sbírka na zvon v Dřevohosticích vynesla tolik, že budou nakonec dva

Sbírka na zvon do zvonice začala v listopadu. Sešlo se o desítky tisíc korun víc, než je cílová částka.

„Sbírka ještě není ukončená a my už máme vybráno na celý zvon. Tak jsme s panem farářem zasedli a řekli si, že farnost a obec se složí ze svých rozpočtů na zvon druhý. Je to teprve pár dnů, co rozhodnutí schválila i místní rada,“ potvrdil starosta Dřevohostic Petr Dostál.

První zvon o váze 640 kilogramů dostane jméno podle svého předchůdce a pro Dřevohostice ho odlije zvonařská dílka Dytrychových z Brodku u Přerova. Výroba přijde na 650 tisíc korun.

„Vůbec jsme nečekali, že vybereme tolik, zvlášť v době pandemie. Možná k sobě teď lidé mají blíž, funguje i solidarita mezi obcemi. Informace o sbírce se rozkřikla i v rodinách, přispívají dokonce rodáci žijící na druhém konci republiky,“ popsal Dostál.

Druhý zvon bude podle něj menší, má mít asi 350 kilogramů a přijde na zhruba 450 tisíc. I ten vyrobí brodečtí zvonaři.

Pojmenován bude po svatém Havlovi, kostel zasvěcený tomuto patronovi totiž v minulosti stával na dřevohostickém náměstí a jmenuje se tak i ten současný, který se stejně jako zvonice nachází na někdejším bratrském hřbitově. Debata o novém zvonu se v Dřevohosticích vede od chvíle, co se ukázalo, že původní nástroj z roku 1721 nepůjde opravit.

V roce 2010 se na něm obnovila puklina, kterou dříve farníci nechali vyspravit, zhruba padesát centimetrů dlouhý „šrám“ tentokrát definitivně zničil zvuk zvonu. Vzhledem k historické hodnotě ho ale městys nechá opravit a bude vystaven v kostele.

Z dřevohostické zvonice, v níž původně byly zvony dokonce čtyři, už deset let zní jen umíráček. Nové nástroje plánuje městys s farností vyzdvihnout do věže po slavnostním svěcení 15. srpna.