Policisté vyrazili na místo ve čtvrtek odpoledne poté, co kolemjdoucí nahlásil na linku 158 nález motocyklu a mrtvého muže.
„Podle prvotního šetření starší muž, který jel po účelové komunikaci ve směru od obce Zvole na motocyklu značky Simson, z dosud nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo cestu a narazil do travnatého svahu, kde havaroval,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Vyšetřování komplikuje fakt, že čas nehody je zatím znám jen velmi přibližně. „Muž jel místem někdy v době od středečních večerních hodin do čtvrtečního odpoledne,“ přiblížila Zajícová.
Kdy přesně motorkář zemřel a zda se tak stalo přímo při havárii, nebo zůstal na místě ležet zraněný a zemřel až později, mají pomoci určit závěry nařízené soudní pitvy. Kromě toho policisté zjišťují i okolnosti a příčinu samotné nehody.