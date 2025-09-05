Na polní cestě našli mrtvého motorkáře. Neví se, jak dlouho byl bez pomoci

Autor:
  13:44
Nehodu motocyklisty s tragickými následky vyšetřují policisté ze Šumperska. Starší muž tam havaroval na polní cestě a na následky utrpěných zranění zemřel. Zda se tak stalo při nárazu, nebo možná i mnoho hodin marně čekal na pomoc, zatím není jasné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Policisté vyrazili na místo ve čtvrtek odpoledne poté, co kolemjdoucí nahlásil na linku 158 nález motocyklu a mrtvého muže.

„Podle prvotního šetření starší muž, který jel po účelové komunikaci ve směru od obce Zvole na motocyklu značky Simson, z dosud nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo cestu a narazil do travnatého svahu, kde havaroval,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Motorkář při srážce s autem letěl patnáct metrů, jeho stroj skončil na kapotě

Vyšetřování komplikuje fakt, že čas nehody je zatím znám jen velmi přibližně. „Muž jel místem někdy v době od středečních večerních hodin do čtvrtečního odpoledne,“ přiblížila Zajícová.

Kdy přesně motorkář zemřel a zda se tak stalo přímo při havárii, nebo zůstal na místě ležet zraněný a zemřel až později, mají pomoci určit závěry nařízené soudní pitvy. Kromě toho policisté zjišťují i okolnosti a příčinu samotné nehody.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Hoši drtí holky sexem okoukaným z porna, proto teď přibývá zánětů, říká gynekolog

Premium

V prenatální péči je Česko na špici celosvětového žebříčku, perinatální úmrtnost se pohybuje kolem 3 promile. I proto není gynekolog a šéf olomouckého G-Centra Aleš Skřivánek příznivcem...

U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní...

Unikát na Hané. Díky modernizaci železnice našli obdobu Věstonické venuše

Při přípravách na modernizaci železnice vydává země na Hané nevídané poklady. Unikátem je zachovalá plastika ženy, kterou lze přirovnat ke slavné Věstonické venuši a která se našla u Měrovic na...

Spartu prověří dva týmy z Polska i z Ostrovů, Sigma do Florencie či na Gibraltar

Sparťanští fotbalisté se v základní fázi Konferenční ligy utkají doma se Shamrockem Rovers, Aberdeenem a Čenstochovou, venku je čeká Legia Varšava, Rijeka a Universitatea Craiova. Sigma Olomouc...

Požár luxusní vily byl pojistný podvod. A důmyslně naplánovaný, míní obžaloba

Za požár luxusní vily v Moravičanech na Šumpersku z roku 2023 se škodou 20 milionů korun, který byl podle kriminalistů pojistným podvodem, státní zástupce obžaloval majitele domu a jeho manželku....

Na polní cestě našli mrtvého motorkáře. Neví se, jak dlouho byl bez pomoci

Nehodu motocyklisty s tragickými následky vyšetřují policisté ze Šumperska. Starší muž tam havaroval na polní cestě a na následky utrpěných zranění zemřel. Zda se tak stalo při nárazu, nebo možná i...

5. září 2025  13:44

Olomoucko opět přilákalo Američany. Hipsherova „zlatá nabídka“ je domova

Česká osa? Ne. Olomoucko bude v následujícím ročníku Národní basketbalové ligy opět spoléhat na anglofonní cizince. Ačkoliv jako první oznámil hanácký celek příchod dvou českých posil – Miroslava...

5. září 2025  13:29

Nejde jíst celý život hovězí. Olomoucký manažer o odchodu trenéra i nové sezoně

Generálku jeho nově poskládaný tým zvládl a celková bilance čtyř výher se stejným počtem porážek naznačuje, že si výrazně pozměněná hokejová Olomouc sedá do starých kolejí, byť pomalu. Ze slov...

5. září 2025  12:17

Ještě před začátkem stavby chtějí záruky. Starostové se přeli kvůli vysokorychlostní trati

Výhrady, připomínky, ale i návrhy starostů obcí ležících podél zvažované trati vysokorychlostní železnice (VRT) mezi Prosenicemi a Ostravou řešili na včerejším setkání v Klimkovicích u Ostravy...

5. září 2025  11:55

Drony pod dohledem. Přerovské letiště testuje technologii pro jejich sledování

Na letišti v Přerově začalo testování nové technologie pro monitorování bezpilotních letounů. Cílem je zvýšit bezpečnost provozu v prostoru, kde se střídají vojenské i civilní stroje. Letiště se tím...

5. září 2025  11:52

Města se musí postarat o další zeleň. S nařízením EU starostové nesouhlasí

Evropská unie zavádí nařízení o obnově přírody. Starostové v Olomouckém kraji k němu mají výhrady. Města a obce v letech 2024 až 2030 nesmějí snižovat plochy zeleně, a v letech 2030 až 2036 je...

5. září 2025  6:31

U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní...

5. září 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  4.9 23:12

Pacienti nového neurologické oddělení v Přerově mají i vlastní tělocvičnu

Přerovská nemocnice Agel otevřela nové neurologické oddělení, jehož součástí jsou dvě vyšetřovací místnosti, tělocvična pro pacienty a bezbariérové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Nové...

4. září 2025  14:46

Náš nový vrátný, oblíbili si v zemědělském družstvu čápa. Pak spadl do hluboké jímky

V Zemědělském družstvu Jeseník se čapí rodinka postavila hnízdo před vstupem do areálu. Zaměstnanci si na sociálních sítích dělali legraci, že tam mají nového vrátného. Jenže mladého čápa museli nyní...

4. září 2025  11:40,  aktualizováno  11:52

Prostějovskou secesní perlu naleští české jídlo, ale i tóny piana a jazzu

Restaurace v secesním Národním domě v Prostějově opět obsluhuje hosty. Nový šéf tam nyní nabízí prémiový podnik. Od covidové pandemie se restaurace potýkala s mnoha problémy, město její provoz...

4. září 2025  9:22

Ničíte budoucnost, tepali kritici vedení Olomouce za úvěr. To se brání dotacemi

Většinu úterního dopoledne se olomoucké zastupitelstvo zabývalo schválením investičního úvěru ve výši 650 milionů korun. Opozice to vidí jako nezodpovědný krok, který navýší zadlužení města a sváže...

4. září 2025  4:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.