Zubří samice z Moravy míří na Kavkaz, posílí tamní volně žijící populaci

  13:48
Zubr evropský patří mezi největší savce žijící v Evropě. Celkem dvanáct jedinců druhu, který se lidstvu podařilo zachránit před vyhynutím, nyní posílí populaci na Velkém Kavkazu v Ázerbajdžánu. Ve skupině jsou také tři zubří slečny, které se narodily v Zoo Olomouc na Svatém Kopečku.

Celkem dvanáct zubrů z evropských zoologických zahrad se vydalo na cestu do Národního parku Shadagh. Mezi nimi jsou také tři samice ze stáda Zoo Olomouc, přičemž jedna z nich pobývala v pražské zoologické zahradě.

„Staly se tak součástí jednoho z největších reintrodukčních projektů svého druhu na světě,“ poznamenala zooložka Jitka Vokurková.

Jde o velký krok pro olomouckou zoologickou zahradu, jelikož zubří samice se narodily na Svatém Kopečku. „Tohle je v podstatě posláním zoologie, posílit populaci ve volné přírodě,“ vysvětlila Vokurková.

Pět samic zubrů evropských ze zoo v Olomouci a v Praze dorazilo do ázerbajdžánského národního parku Shahdag, kde obohatí místní znovuobnovenou populaci ve volné přírodě.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Zvířata ze sedmi evropských zoologických zahrad se nejdříve shromáždila v Tierparku Berlin, odkud do Ázerbajdžánu letěla nákladním letadlem Boeing 777F. „Z Baku potom byla přepravena nákladními auty do aklimatizační ohrady blízko národního parku, protože si musí zvykat,“ uvedl zoolog Jan Pluháček.

Podle něho budou zubři po několika měsících vypuštěni do Národního parku Shadagh, který zubrům nabízí vhodné podmínky díky rozsáhlým horským, lesním a otevřeným krajinám.

Unie ztěžuje rozmnožování ohroženého siky, varují zoologové. Bojují za jeho přežití

„V něm se jim daří natolik, že je jejich populace udržitelná a současně čítá zhruba 90 jedinců. Součástí letošního přemístění je i šest zubrů v pohoří Rothaar v Severním Porýní-Vestfálsku,“ doplnila mluvčí Zoo Olomouc Iveta Gronská s tím, že výběr zvířat provádí Evropský program pro ohrožené druhy (EEP).

Volně se vyskytující zubr už není minulostí

Zubr evropský je největší přirozeně žijící přežvýkavec v Evropě. Podle zoologa Pluháčka mohou samci vážit kolem tuny, ve vzácných případech i více.

„To se také tomuto druhu stalo v minulosti osudným a byl na našem kontinentu pronásledován. Zubři v Evropě byli zlikvidováni člověkem už na počátku 16. století,“ objasnil. Od té doby žili zubři především v oborách, v královských parcích.

Nejhorší pak byla situace v 19. století, kdy se zubři vyskytovali pouze v Bělohorském pralese v tehdejším carském Rusku, dnes Polsku. „Tam poslední divoce žijící zubr padl v roce 1919. V roce 1927 byl pak na Kavkaze zastřelen poslední divoce žijící zubr,“ doplnil zoolog s tím, že v té době už žili zubři v zajetí.

Pět samic zubrů evropských ze zoo v Olomouci a v Praze dorazilo do ázerbajdžánského národního parku Shahdag, kde obohatí místní znovuobnovenou populaci ve volné přírodě.

„Spolupráce zoologických zahrad je nenahraditelná. Bez ní bychom takové projekty nemohli uskutečnit, ba na ně ani pomyslet. Jsem ráda, že Česká republika má v této mezinárodní iniciativě svou stopu, respektive jednu od nás z Čech a jednu od kolegů z Moravy. Vedle samotného převozu zvířat se tímto rovněž podílíme na šíření povědomí o zoo jako klíčových institucí pro ochranu přírody,“ ocenila kurátorka kopytníků Zoo Praha Barbora Dobiášová.

Reintrodukci devíti krav a tří býků z celkem sedmi evropských zoologických zahrad koordinoval Tierpark Berlin. Krom pražské a olomoucké zoologické zahrady zvířata pocházejí také z Wisentgehege Springe, Tierpark Neumünster, Tierpark Chemnitz a Alpenzoo Innsbruck. Před odletem byla zvířata shromážděná právě v Berlíně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Minus 40, mrtvá zvířata, třímetrové závěje. Haná zažila v roce 1929 arktický únor

Premium
Unikátní historický snímek zachycuje arktickou zimu, kterou zažil dnešní...

Letos sice Čechy i Moravu zasáhly silné mrazy, ovšem vůbec se nedají srovnat s tím, co Haná zažila v roce 1929. Teploty tehdy klesaly až k minus 40 stupňům, zamrzaly vodovody, hynula zvěř a umíraly...

Lesy na Šumpersku jsou plné vlků, farmáři počítají ztráty. Útočí smečka a chodí ke vsi

Premium
Hnutí Duha letos vydalo kalendář se záběry velkých šelem, které zachytily...

Jako když liška vběhne do kurníku a pozabíjí všechno, co se hýbe. Tak si počínala vlčí smečka, která tento měsíc zaútočila na ovce v Maršíkově na Šumpersku. Po běsnění šelmy zůstalo přes deset...

„Těžko říct, čeho se bál.“ Ředitel přivolal do školy policii, žáci žádali jeho rezignaci

Premium
Budova školy v Bohuslavicích na Prostějovsku, kde nyní panuje vyhrocená...

Policejní hlídka musela ve čtvrtek vyjíždět do Bohuslavic na Prostějovsku kvůli protestu části žáků. Přivolal ji ředitel tamní základní školy. Žáci požadovali kvůli údajně neřešeným problémům na...

Modrá krev: Panství Žerotínů se stalo kulisou temné kapitole českých dějin

Zámek Velké Losiny

Moravští páni ze Žerotína patřili k nejvzdělanější elitě své doby. Přesto se jejich panství stalo dějištěm nejhoršího justičního masakru v našich dějinách. Proč humanisté dopustili řádění inkvizitora...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Zubří samice z Moravy míří na Kavkaz, posílí tamní volně žijící populaci

Pět samic zubrů evropských ze zoo v Olomouci a v Praze dorazilo do...

Zubr evropský patří mezi největší savce žijící v Evropě. Celkem dvanáct jedinců druhu, který se lidstvu podařilo zachránit před vyhynutím, nyní posílí populaci na Velkém Kavkazu v Ázerbajdžánu. Ve...

3. února 2026  13:48

OBRAZEM: Nevšední pohled. Skvosty Olomouce z nejvyšší kostelní věže Moravy

Kostel sv. Mořice je mezi návštěvníky Olomouce taktéž velmi oblíbený. Nabízí...

Unikátní příležitost fotografovat z nejvyšší kostelní věže na Moravě využila reportérka iDNES.cz Eliška Ošťádalová. Správa katedrály svatého Václava v Olomouci jí dovolila pořizovat snímky v jinak...

3. února 2026  13:06

Jedna z nejstarších galerií v Česku končí. Bere čas i energii, ví kurátor. Zájemce není

Miroslav Schubert vedl galerii Caesar od revoluce.

Už víc než před rokem Miroslav Schubert začal uvažovat, že galerii Caesar v přízemí olomoucké radnice svěří mladším následovníkům. Provoz by přitom dál podporovala sousední restaurace. Nepodařilo se...

3. února 2026  5:55

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  2. 2. 17:09

OBRAZEM: Černý dech benzenu. Za snímky obří havárie získal hasič prestižní cenu

Krásné fotky smutné události. Hasič-fotograf Petr Andráško loni svým objektivem...

Krásné fotky smutné události. Hasič-fotograf Petr Andráško loni svým objektivem dokumentoval hasičský zásah u jedno z největších požárů v zemi - při mimořádné nehodě vlakové soupravy a následném...

2. února 2026  15:48

Na jedoucí auto spadl strom, nevydržel nápor sněhu

Na řidiče na Jesenicku spadl během jízdy strom. Vyvázl bez zranění. (31. ledna...

Štěstí v neštěstí měl v sobotu padesátiletý muž na Jesenicku. Během jeho večerní jízdy mu na auto spadl strom. Nehoda se jako zázrakem obešla bez vážnějšího zranění. Dechová zkouška vyloučila, že by...

2. února 2026

Unie ztěžuje rozmnožování ohroženého siky, varují zoologové. Bojují za jeho přežití

Sika vietnamský je mimořádně ohrožený druh, přesto EU komplikuje jeho...

Na světě žije už jen posledních 430 jedinců, evropská legislativa navíc podle zoologů přispívá k jejich vyhubení. Olomoucká zoo se snaží zajistit přežití siků vietnamských, velmi vzácného druhu...

2. února 2026  11:33

Harvestor vzplál na lesní cestě. Hasiči museli mít kvůli hustému dýmu masky

Zaparkovaný lesní stroj z dosud neznámého důvodu zachvátily plameny. (1. února...

Profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali v neděli večer u požáru lesního stroje harvestoru ve Šternberku u Dolního Žlebu. Jen díky rychlému zásahu se požár nerozšířil na okolní stromy. Škoda je...

2. února 2026  10:11

Starý dědek na ledě, cesta k titulu. Olomoučtí parahokejisté slaví po 21 letech

Olomoučtí parahokejisté jsou mistry republiky. Titul slaví po 21 letech.

Parahokejisté Olomouce v polovině ledna podruhé v historii ovládli Českou parahokejovou ligu. V superfinále porazili SKV Sharks Karlovy Vary 4:1. Finále se odehrálo na jeden vítězný zápas právě na...

2. února 2026  4:51

Minus 40, mrtvá zvířata, třímetrové závěje. Haná zažila v roce 1929 arktický únor

Premium
Unikátní historický snímek zachycuje arktickou zimu, kterou zažil dnešní...

Letos sice Čechy i Moravu zasáhly silné mrazy, ovšem vůbec se nedají srovnat s tím, co Haná zažila v roce 1929. Teploty tehdy klesaly až k minus 40 stupňům, zamrzaly vodovody, hynula zvěř a umíraly...

1. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Olomouc - Hradec Kr. 1:0, vítězný vstup do jara, jediný gól dal po pauze Kliment

Hradec Králové inkasuje gól v utkání s Olomoucí.

Olomoučtí fotbalisté v prvním jarním utkání přerušili sérii pěti soutěžních porážek, kterými zakončili podzimní část. Ve 20. kole Chance Ligy porazili doma Hradec Králové díky brance útočníka Jana...

31. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  17:36

Na lagunu či jezero. Ornitologové zvou na pozorování ptáků v Přerově a okolí

V rámci pozorování s ornitology mohou lidé vidět mnoho vodních ptáků.

Na přelomu ledna a února nabízejí ornitologové v Olomouckém kraji hned tři komentované vycházky za ptáky spojené společným tématem. Konají se v rámci cyklu ornitologických exkurzí ke Světovému dni...

31. ledna 2026  4:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.