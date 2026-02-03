Celkem dvanáct zubrů z evropských zoologických zahrad se vydalo na cestu do Národního parku Shadagh. Mezi nimi jsou také tři samice ze stáda Zoo Olomouc, přičemž jedna z nich pobývala v pražské zoologické zahradě.
„Staly se tak součástí jednoho z největších reintrodukčních projektů svého druhu na světě,“ poznamenala zooložka Jitka Vokurková.
Jde o velký krok pro olomouckou zoologickou zahradu, jelikož zubří samice se narodily na Svatém Kopečku. „Tohle je v podstatě posláním zoologie, posílit populaci ve volné přírodě,“ vysvětlila Vokurková.
Zvířata ze sedmi evropských zoologických zahrad se nejdříve shromáždila v Tierparku Berlin, odkud do Ázerbajdžánu letěla nákladním letadlem Boeing 777F. „Z Baku potom byla přepravena nákladními auty do aklimatizační ohrady blízko národního parku, protože si musí zvykat,“ uvedl zoolog Jan Pluháček.
Podle něho budou zubři po několika měsících vypuštěni do Národního parku Shadagh, který zubrům nabízí vhodné podmínky díky rozsáhlým horským, lesním a otevřeným krajinám.
|
Unie ztěžuje rozmnožování ohroženého siky, varují zoologové. Bojují za jeho přežití
„V něm se jim daří natolik, že je jejich populace udržitelná a současně čítá zhruba 90 jedinců. Součástí letošního přemístění je i šest zubrů v pohoří Rothaar v Severním Porýní-Vestfálsku,“ doplnila mluvčí Zoo Olomouc Iveta Gronská s tím, že výběr zvířat provádí Evropský program pro ohrožené druhy (EEP).
Volně se vyskytující zubr už není minulostí
Zubr evropský je největší přirozeně žijící přežvýkavec v Evropě. Podle zoologa Pluháčka mohou samci vážit kolem tuny, ve vzácných případech i více.
„To se také tomuto druhu stalo v minulosti osudným a byl na našem kontinentu pronásledován. Zubři v Evropě byli zlikvidováni člověkem už na počátku 16. století,“ objasnil. Od té doby žili zubři především v oborách, v královských parcích.
Nejhorší pak byla situace v 19. století, kdy se zubři vyskytovali pouze v Bělohorském pralese v tehdejším carském Rusku, dnes Polsku. „Tam poslední divoce žijící zubr padl v roce 1919. V roce 1927 byl pak na Kavkaze zastřelen poslední divoce žijící zubr,“ doplnil zoolog s tím, že v té době už žili zubři v zajetí.
„Spolupráce zoologických zahrad je nenahraditelná. Bez ní bychom takové projekty nemohli uskutečnit, ba na ně ani pomyslet. Jsem ráda, že Česká republika má v této mezinárodní iniciativě svou stopu, respektive jednu od nás z Čech a jednu od kolegů z Moravy. Vedle samotného převozu zvířat se tímto rovněž podílíme na šíření povědomí o zoo jako klíčových institucí pro ochranu přírody,“ ocenila kurátorka kopytníků Zoo Praha Barbora Dobiášová.
Reintrodukci devíti krav a tří býků z celkem sedmi evropských zoologických zahrad koordinoval Tierpark Berlin. Krom pražské a olomoucké zoologické zahrady zvířata pocházejí také z Wisentgehege Springe, Tierpark Neumünster, Tierpark Chemnitz a Alpenzoo Innsbruck. Před odletem byla zvířata shromážděná právě v Berlíně.