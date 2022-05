Olomoucká zubní pohotovost sloužící celému kraji omezí ordinační hodiny

Olomoucká stomatologická pohotovost, kterou zajišťuje klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, byla doposud k dispozici ve všední dny od osmi ráno do půl jedné odpoledne a následně od tří odpoledne do sedmi ráno. O víkendech a státních svátcích měla otevřeno nonstop.

„Od 1. června bude provozována ve všední dny od 15 do 22 hodin a o víkendech a svátcích pak od 8 do 20 hodin. V dopoledních a nočních hodinách bude tedy nově zubní pohotovost uzavřena,“ uvedl mluvčí fakultní nemocnice Adam Fritscher.

V případě život ohrožujících stavů, úrazů nebo krvácení v ústech bude pacientům mimo zmíněné časy k dispozici obecná pohotovost na oddělení urgentního příjmu v objektu A, tedy v místním známé budově modrého monobloku.

„Neakutní případy budou nadále kategoricky odkazovány na běžné ordinační hodiny, případně ke svému praktickému zubnímu lékaři. Toto opatření je děláno jednoznačně v zájmu zkvalitnění péče u indikovaných případů a zachování zubní pohotovosti jako takové,“ zdůraznil přednosta kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Peter Tvrdý.

Lidi s s neakutními problémy odmítají

Pohotovost totiž dlouhodobě bojuje s tím, že její služby vyhledávají lidé s neakutními problémy, neboť se jim například nechce čekat na termín u jejich ošetřujícího zubaře. Řešit musela v minulosti i opilé či agresivní pacienty.

„Lékařskou službou první pomoci se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. Není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které si lze vyžádat v rámci denního provozu zdravotnických zařízení,“ podotkl Fritscher v roce 2019, kdy nemocnice oznámila, že pacienty s neakutními potížemi už nebude ošetřovat.

„V případě zubní pohotovosti totiž tuto skutečnost někteří pacienti odmítají brát na vědomí a dožadují se i zcela běžných výkonů v jakoukoli denní a noční dobu. Jejich počet přitom stále stoupá,“ dodal tehdy mluvčí.

Vytíženost olomoucké stomatologické první pomoci podle ČTK za posledních dvacet let narostla několikanásobně. Zatímco v roce 2003 vyhledalo její péči 4 189 lidí, o šest let později to bylo 10 380 pacientů a v roce 2018 už 16 938 lidí. Ve všední den lékaři ošetří v průměru 35 až 40 lidí, o víkendu je jich 90 až 110.

Olomoucká fakultní nemocnice je podle informací na webu Olomouckého kraje ve všední dny jediným zdravotnickým zařízením v celém kraji, kde je stomatologická první pomoc k dispozici.

Totéž platí i o víkendech a státních svátcích s výjimkou doby od 8 do 12 hodin, kdy si lidé ze Šumperska a Jesenicka mohou zajít k některému z tamních zubařů, kteří se v tyto dny na dopoledních pohotovostních službách střídají.