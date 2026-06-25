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Zastupitelé se přeli o bezúročnou půjčku zubařům. Nejsme banka, odmítla koalice

Ondřej Zuntych
  11:53
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

O poskytnutí bezúročné půjčky centru zubní péče v Šumperku, které žádalo peníze na nové ordinace, se přeli zastupitelé Olomouckého kraje. Opozice připomínala, že Šumpersko patří mezi ohrožené regiony a zdravotnictví je třeba podporovat. Na jednoho zubaře je v okrese 1 600 pacientů a lidé za péčí dojíždějí. Koalice ale nevyhověla, považuje za důležitější získávat dětské a praktické lékaře či zubaře v hůře obsazených oblastech.

Šumperské soukromé centrum zubní péče založené manželským párem nyní zaměstnává tři zubaře, pacienty má z Šumperska i Jesenicka. Tři současné ordinace už ale přestávají stačit, proto se majitelé pustili do rekonstrukce prostor bývalého obchodu, plán je ke konci roku zdvojnásobit kapacitu. Vzniknou i čtyři ordinace dalších zubařů, celkem jich tedy bude v jedné budově deset.

Celkové výdaje dosahují 30 milionů korun, zubní centrum proto požádalo kraj o takzvanou návratnou finanční výpomoc sedm milionů korun na investice. Jde o bezúročně poskytnuté peníze z rozpočtu kraje. Firma navrhovala splácet každý měsíc po dobu sedmi let, tedy každý rok vrátit milion korun.

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„Kraj by to v zásadě stálo jen znehodnocení peněz, ale vrátily by se zpátky, a finanční stimul by podpořil rozvoj zdravotnické základny v oblasti Šumperska,“ stavěl se na pondělním jednání zastupitelstva za přidělení podpory opoziční zastupitel Ivo Slavotínek (KDU-ČSL za Spojenci24 s vámi).

„Tristní stav nedostupnosti infrastruktury stomatologické péče trvá a možná se ještě zhoršuje. Za stomatologickou péčí se rozhodně cestuje mnohem dál než jenom v rámci svého města, často desítky kilometrů,“ podotkl Slavotínek.

Opozice: Sepište k půjčkám pravidla

Krajská rada ale navrhla zastupitelstvu půjčku neschválit. S tím nesouhlasil lidovec Ondřej Vlček (Spojenci24 s vámi), který připomenul, že návratnou finanční výpomoc už v podobných případech kraj v minulosti poskytl.

„Pokud už tento institut používáme, bylo by dobré ho za téměř stejných podmínek nabízet všem, nebo nikomu. Nevidím důvod, proč bychom nepomohli zubařům ze Šumperka, když na předminulém zastupitelstvu jsme podpořili deseti miliony zubní středisko v Zábřehu,“ řekl Vlček.

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Podobně Michal Ondra (STAN) označil právě rozdílný přístup koalice za nekoncepční a vyzval vedení, ať zváží sepsání podmínek, za jakých bude bezúročné půjčky poskytovat. Jeho spolustraník a předchozí hejtman Josef Suchánek zmínil, že oblast Šumperska patří mezi znevýhodněné regiony: „Spadá do hospodářsky a sociálně ohrožených území a naši podporu a větší pozornost si zaslouží.“

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Podle šumperského starosty Miroslava Adámka (ANO) ale není plošná finanční podpora potřeba. „Jako krajský zastupitel se neztotožňuji s tím, že kraj musí přispívat na cokoli na celém území, ale je dobře, když si ho rozčlení a bude mít jasno, kde ho tlačí bota, například právě se stomatologickou péčí,“ prohlásil.

Dostupnost zubařů

Nejhůře dostupná je v Olomouckém kraji stomatologická péče v oblasti měst Javorník, Jeseník, Zlaté Hory, Hanušovice, Zábřeh, Moravský Beroun a Konice.

Na jednu zubní ordinaci tam připadá v průměru více než 3 000 pacientů.

V Šumperku a okolí vychází průměrný počet pacientů na jednu zubní ordinaci zhruba na 1 600.

Průměr v České republice činí 1 440 pacientů na jednoho lékaře

Podle České stomatologické komory je pro kvalitní poskytování zdravotní péče v oboru zubní lékařství optimální asi 1 300 až 1 400 registrovaných pacientů.

Zdroj: Olomoucký kraj

„Když budu mluvit jako starosta Šumperka, tak jsme si nechali zpracovat rozsáhlou studii, abychom mimo jiné identifikovali, jak je na tom zdravotní péče ve městě a stomatologie nás netrápí. Větší problém je pediatrie a dostupnost obvodních lékařů, protože jejich populace výrazně stárne,“ sdělil Adámek.

ANO, které má v krajské radě dominantní většinu, má stejný názor. „Náš kraj má v Česku druhý nejvyšší počet stomatologů na hlavu. Ano, bohužel jsou koncentrováni převážně v Olomouci a větších městech. Poměřovali jsme ale Šumpersko například s Konickem, Zlatohorskem, Zábřežskem, Moravskoberounskem, které podporujeme programově. Počet obyvatel je tam téměř dvojnásobný,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Lichnovský (ANO).

V těchto oblastech včetně úplného severu kraje jsou zubaři nejhůře dostupní, na jednu ordinaci připadá v průměru přes tři tisíce pacientů. V Šumperku a okolí je to asi 1 600 lidí. Podle údajů České stomatologické komory je pro kvalitní poskytování zdravotní péče v oboru zubního lékařství optimální 1 300 až 1 400 registrovaných pacientů. Republikový průměr na jednoho lékaře dnes činí 1 440 pacientů.

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„Dříve jsme návratnou finanční výpomocí v oblasti zdravotnictví podpořili Konicko a Zábřežsko, což jsou oblasti, které to potřebují. Dle mého názoru nejsme banka, takže musíme v každém konkrétním případě rozklíčovat, jestli podporu poskytneme. A stomatologie je na Šumpersku relativně zdárně sanována,“ řekl Lichnovský.

Pracoviště zubních lékařů se podle něj v Šumperku rozšíří i bez krajských peněz. „Dle mých informací soukromý subjekt nabyl budovu, chce jí zhodnotit, má vysoutěženou rekonstrukci, po nás chtěl tímto způsobem řešit vybavení. Centrum tudíž vybuduje, ať již kraj přispěje, či nikoli,“ uvedl Lichnovský.

Vyřešit vleklou krizi s nedostatkem lékařů by mohly i posily z ciziny

Peníze měly jít například na zubní soupravy, 3D rentgen, dentální mikroskop, 3D tisk, software nebo nábytek.

Náměstek podotkl, že hejtmanství průběžně podporuje lékaře dotacemi na vybavení ordinací pediatrů, praktiků a zubařů, má také speciální stipendia pro studenty stomatologie. Míří přitom na zmíněná území se špatnou dostupností péče. Nevyloučil ale, že pro příští rok se může mapa podpory změnit.

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