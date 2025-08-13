Městská část nesehnala učitele, ředitelka rezignovala. Škola v září zřejmě neotevře

Autor:
  12:25
Do složité situace se dostala Základní a Mateřská škola v litovelské místní části Nasobůrky, kterou spravuje město. Městská rada vydala prohlášení, že se školní rok 2025/26 v ZŠ Nasobůrky s největší pravděpodobností od 1. září nerozjede. Důvodem je nedostatek učitelů a následná rezignace ředitelky školy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Zřizovatel školy už informoval rodiče žáků, že musí přehlásit své dítě buď na ZŠ Vítěznou, nebo na ZŠ Jungmannovu, které zřizuje rovněž město.

„Ředitelé obou těchto škol jsou o nastalé situaci informováni a jsou připraveni děti přijmout do své školy,“ ujistil starosta města Viktor Kohout.

„Důvodem jsou problémy se zajištěním pedagogů pro základní školu. Sama paní ředitelka dále oznámila svou rezignaci,“ vysvětlil.

Ředitelka ZŠ a MŠ Nasobůrky Jana Nakládalová informovala město o své rezignaci 5. srpna. „Nejprve vedoucího OŠKS (odbor školství, kultury a sportu – pozn. redakce) a následně vedení města. Důvodem byly problémy se zajištěním pedagogů pro základní školu,“ vysvětlil starosta.

„Na konci školního roku 2024/2025 podala jedna učitelka výpověď z osobních a rodinných důvodů. Další učitelka podala výpověď víceméně z důvodu přijaté novely školského zákona a budoucím slučování škol s počtem žáků menším než 180, konkrétně proto, že chce mít jistotu stálého zaměstnání do dalších let,“ popsal Kohout.

„Přes veškerou snahu se nepodařilo během července zajistit dostatečně kvalifikovanou pedagogickou náhradu,“ vysvětlila Nakládalová. „Paní ředitelka to tedy vzdala,“ dodal Kohout.

12. srpna se konala schůze Rady města Litovel, které se zúčastnila i Jana Nakládalová. „Ani během uplynulého týdne se mi nepodařilo zajistit pedagogy s potřebnou kvalifikací. Radě města jsem oznámila, že již nemám dostatek síly a energie, abych školu nadále vedla a že rezignuji na místo ředitelky školy,“ sdělila.

Školy nabízejí peníze i byty, mladí učitelé se však shání čím dál hůř

„Situace je vážná i proto, že sehnat teď personál je složité. I proto paní ředitelka na radě oznámila, že nemá silu pokračovat. Za čtrnáct dní mají žáci jít do školy, takže musíme jednat. Zkoušel jsem oslovit i ředitele škol s tím, jestli o někom nevědí nebo jestli jim nějaký zájemce o místo učitele nezůstal takzvaně pod čarou,“ popsal starosta.

Modernizace školy

Prvním krokem k zajištění školní docházky pro žáky z Nasobůrek následně bylo zjišťování kapacity na ostatních školách v Litovli zřizovaných radnicí. Na webu města se proto objevila tabulka, která informuje rodiče dětí ZŠ Nasobůrky o počtu žáků v jednotlivých třídách obou zbývajících základních škol a také jména třídních učitelů. „Rodiče si třeba sami vyberou i jiné možnosti, my jim to nabízíme, že mohou své děti přihlásit jinam,“ řekl starosta.

Naopak mateřská škola bude podle něj v Nasobůrkách zatím pokračovat i nadále. Pokud i ona zanikne, převede město tamní mateřinku pod jinou MŠ zřizovanou městem.

Nicméně město o osud školy dále bojuje. „Máme jednání se správcem soukromé školy, který by měl o školu zájem. Ukážeme jim budovu a její prostory a možná bude schopná tam do budoucna školní výuku zachovat,“ naznačil Kohout.

Hledáme učitele, nástup hned. Školám chybějí, sahají tak ke krajním řešením

Starosta zároveň zmínil, že do školy i do školky by město mělo investovat peníze. „Příští rok se má začít rozšiřovat prostor mateřské školky a opravit sociální zařízení školy. Nyní tedy vyvstala řada otazníků, protože nevíme, co bude dál,“ přiznal starosta.

Střední školy
Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Nejčtenější

Když chceš zábavu více než dvě minuty. Džemfest opět provokuje plakátem

Festival Džemfest opět způsobil pozdvižení, když na letošní ročník vyrobil tradičně lechtivou upoutávku. Akce je spojena s kapelou O5 a Radeček a už po pětadvacáté se letos 17. října koná v...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Lampy uprostřed chodníků. Kde udělali soudruzi chybu? Je to záměr, tvrdí město

Kuriózní pohled se v těchto dnech naskýtá obyvatelům a návštěvníkům šumperského sídliště Sever, které město revitalizuje. Obnova mimo jiné zahrnuje nové chodníky, v nichž ovšem zůstaly stát staré...

Turistka natočila v Jeseníkách unikátní záběry vlčat, dvě dokonce přišla blíž

Jedinečné video se podařilo v Jeseníkách natočit turistce, která zde nedávno byla na výletě. Narazila totiž na skupinku šesti vlčích mláďat, která si navíc z její přítomnosti zpočátku příliš starosti...

Nová silnice kolem Hanáckého Jadranu nevydržela, po týdnu má zničenou krajnici

Krátce po otevření opravené komunikace kolem oblíbené pískovny v Nákle na Litovelsku už tam silničáři řeší vážné poškození krajnice. Podle zjištění redakce iDNES.cz se v úterý utrhla pod kombajnem,...

Městská část nesehnala učitele, ředitelka rezignovala. Škola v září zřejmě neotevře

Do složité situace se dostala Základní a Mateřská škola v litovelské místní části Nasobůrky, kterou spravuje město. Městská rada vydala prohlášení, že se školní rok 2025/26 v ZŠ Nasobůrky s největší...

13. srpna 2025  12:25

Kdo by nechtěl mít doma zakázaný plakát, říká člen kapely O5 a Radeček o Džemfestu

Muzikanti šumperské kapely O5 a Radeček zažívají činorodé léto, když hrají jeden koncert za druhým a do toho ještě připravují velký koncert v O2 Universu s Moravskou filharmonií. Po očku už vyhlížejí...

13. srpna 2025  9:10

Žijeme v nejlepší době, važme si toho, říká končící dlouholetý šéf olomoucké charity

S působením v Arcidiecézní charitě Olomouc spojil Václav Keprt třicet let, nyní zamířil do důchodu. Jeho krédem vždy bylo pomáhat s mírou a hlavně učit soběstačnosti. „Náš klient pak zjistí, že žije...

13. srpna 2025  4:53

Za Perseidami vyrazte do Jeseníků, k vojenským prostorům či vedle hvězdárny

V noci na středu vyvrcholí na obloze meteorický roj Perseid. Sledování „padajících hvězd“ letos komplikuje svit Měsíce, který je krátce po úplňku, přesto si lze tuto dechberoucí podívanou vychutnat,...

12. srpna 2025  18:28

Lampy uprostřed chodníků. Kde udělali soudruzi chybu? Je to záměr, tvrdí město

Kuriózní pohled se v těchto dnech naskýtá obyvatelům a návštěvníkům šumperského sídliště Sever, které město revitalizuje. Obnova mimo jiné zahrnuje nové chodníky, v nichž ovšem zůstaly stát staré...

12. srpna 2025  15:37

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  12.8

Peníze jsou nachystané, přestavby školky se ale Cholina nedočká. Firmy nemají čas

Zbavit školku bariér z 80. let a spolu se školní jídelnou ji postupně rekonstruovat do atraktivní podoby. Takový byl plán vedení Choliny na Olomoucku. Vyhlíženou modernizaci ale nejspíš bude muset...

12. srpna 2025  11:36

Letní kina mají zatím jednu z nejhorších sezon, doufají v teplý závěr léta

Tolik akcí jsme doposud v žádné sezoně nerušili. Tak hodnotí dosavadní průběh léta provozovatelé letních kin v Olomouckém kraji. Se zatajeným dechem proto sledují předpovědi meteorologů a doufají, že...

12. srpna 2025  4:52

Už není sám sobě šéfem. Minář o nové pozici v Sigmě, financích i respektu k sezoně

Od roku 2014 vede fotbalovou Olomouc coby sportovní manažer. V posledních letech byl ale Ladislav Minář předmětem sporu hanáckého klubu s fanoušky. Olomoučtí ultras žádali jeho odvolání, bojkotovali...

11. srpna 2025  14:51

Vybírám na jezírko, lhal muž v bance. Varování nedbal, peníze dal podvodníkům

Že ani přímé varování a snaha pracovníků banky aktivně ochránit lidi před podvodníky někdy nepomůže, ukazuje případ, který nyní vyšetřují kriminalisté z Prostějova. Tamní muž se nenechal od výběru...

11. srpna 2025  13:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lidé nosí plné košíky hub včetně pravých hřibů, žně teď dočasně přeruší vedra

Na polích nyní sklízejí úrodu kombajny, svoje žně ovšem mají díky vydatným dešťům z poslední doby v lesích Olomouckého kraje také houbaři. Vyznavači „národního sportu“ mohou vyrazit do listnatých i...

11. srpna 2025  11:29

Dívka v zoo lezla po zapovězené síti, pád z pěti metrů skončil bezvědomím

Kvůli pádu dítěte z výšky zasahovala záchranná služba ve čtvrtek navečer v olomoucké zoologické zahradě. Zraněnou dívku předškolního věku do nemocnice následně přepravil vrtulník. Podle mluvčí zoo...

8. srpna 2025  12:01,  aktualizováno  11.8 9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.