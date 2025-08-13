Zřizovatel školy už informoval rodiče žáků, že musí přehlásit své dítě buď na ZŠ Vítěznou, nebo na ZŠ Jungmannovu, které zřizuje rovněž město.
„Ředitelé obou těchto škol jsou o nastalé situaci informováni a jsou připraveni děti přijmout do své školy,“ ujistil starosta města Viktor Kohout.
„Důvodem jsou problémy se zajištěním pedagogů pro základní školu. Sama paní ředitelka dále oznámila svou rezignaci,“ vysvětlil.
Ředitelka ZŠ a MŠ Nasobůrky Jana Nakládalová informovala město o své rezignaci 5. srpna. „Nejprve vedoucího OŠKS (odbor školství, kultury a sportu – pozn. redakce) a následně vedení města. Důvodem byly problémy se zajištěním pedagogů pro základní školu,“ vysvětlil starosta.
„Na konci školního roku 2024/2025 podala jedna učitelka výpověď z osobních a rodinných důvodů. Další učitelka podala výpověď víceméně z důvodu přijaté novely školského zákona a budoucím slučování škol s počtem žáků menším než 180, konkrétně proto, že chce mít jistotu stálého zaměstnání do dalších let,“ popsal Kohout.
„Přes veškerou snahu se nepodařilo během července zajistit dostatečně kvalifikovanou pedagogickou náhradu,“ vysvětlila Nakládalová. „Paní ředitelka to tedy vzdala,“ dodal Kohout.
12. srpna se konala schůze Rady města Litovel, které se zúčastnila i Jana Nakládalová. „Ani během uplynulého týdne se mi nepodařilo zajistit pedagogy s potřebnou kvalifikací. Radě města jsem oznámila, že již nemám dostatek síly a energie, abych školu nadále vedla a že rezignuji na místo ředitelky školy,“ sdělila.
„Situace je vážná i proto, že sehnat teď personál je složité. I proto paní ředitelka na radě oznámila, že nemá silu pokračovat. Za čtrnáct dní mají žáci jít do školy, takže musíme jednat. Zkoušel jsem oslovit i ředitele škol s tím, jestli o někom nevědí nebo jestli jim nějaký zájemce o místo učitele nezůstal takzvaně pod čarou,“ popsal starosta.
Modernizace školy
Prvním krokem k zajištění školní docházky pro žáky z Nasobůrek následně bylo zjišťování kapacity na ostatních školách v Litovli zřizovaných radnicí. Na webu města se proto objevila tabulka, která informuje rodiče dětí ZŠ Nasobůrky o počtu žáků v jednotlivých třídách obou zbývajících základních škol a také jména třídních učitelů. „Rodiče si třeba sami vyberou i jiné možnosti, my jim to nabízíme, že mohou své děti přihlásit jinam,“ řekl starosta.
Naopak mateřská škola bude podle něj v Nasobůrkách zatím pokračovat i nadále. Pokud i ona zanikne, převede město tamní mateřinku pod jinou MŠ zřizovanou městem.
Nicméně město o osud školy dále bojuje. „Máme jednání se správcem soukromé školy, který by měl o školu zájem. Ukážeme jim budovu a její prostory a možná bude schopná tam do budoucna školní výuku zachovat,“ naznačil Kohout.
Starosta zároveň zmínil, že do školy i do školky by město mělo investovat peníze. „Příští rok se má začít rozšiřovat prostor mateřské školky a opravit sociální zařízení školy. Nyní tedy vyvstala řada otazníků, protože nevíme, co bude dál,“ přiznal starosta.