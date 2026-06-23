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Šikana, opakovaná pochybení. Inspekce navrhla odvolat ředitelku, město ji podrželo

Lenka Muzikantová
  18:00

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Základní škola Mozartova v Olomouci. (23. června 2026) | foto: Daniel Vachek, MF DNES

Závažné nedostatky v řízení školy, porušování školského zákona a pochybení ohledně školního klimatu i bezpečnosti žáků. To jsou jen některá zjištění, na která opakovaně poukazují kontroly České školní inspekce (ČŠI) na Základní škole Mozartova v Olomouci. Redakce iDNES.cz nyní získala svědectví rodičů dnes už bývalého žáka školy, jež hovoří o šikaně.

Ačkoliv rodiče na problém opakovaně upozorňovali vedení školy, ředitelka i pedagogové podle nich situaci bagatelizovali a k nápravě dodnes nedošlo.

Zapravdu rodičům dali i inspektoři, kteří jejich stížnost vyhodnotili jako důvodnou. Série selhání vygradovala návrhem na odvolání ředitelky, který vrchní školní inspektor adresoval zřizovateli školy, tedy olomouckému magistrátu. Radní však na svém úterním jednání ředitelku podrželi a z postu vedení školy ji neodvolali.

Podrazili mu nohy a shodili ho na zem, až se udeřil do hlavy. Poté jej mlátili do hlavy a žeber.

otec šikanovaného chlapce

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