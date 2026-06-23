Šikana, opakovaná pochybení. Inspekce navrhla odvolat ředitelku, město ji podrželo

Ačkoliv rodiče na problém opakovaně upozorňovali vedení školy, ředitelka i pedagogové podle nich situaci bagatelizovali a k nápravě dodnes nedošlo.
Zapravdu rodičům dali i inspektoři, kteří jejich stížnost vyhodnotili jako důvodnou. Série selhání vygradovala návrhem na odvolání ředitelky, který vrchní školní inspektor adresoval zřizovateli školy, tedy olomouckému magistrátu. Radní však na svém úterním jednání ředitelku podrželi a z postu vedení školy ji neodvolali.
Podrazili mu nohy a shodili ho na zem, až se udeřil do hlavy. Poté jej mlátili do hlavy a žeber.