Spolumajitel developerské skupiny Redstone Richard Morávek utrpěl během dovolené ve španělské Marbelle vážný úraz. Jednalo o poranění hlavy a podnikatel podstoupil operaci. Jeho zdravotní stav je stabilizovaný.
Informaci potvrdili zástupci společnosti Redstone. „Mohu potvrdit, že Richard Morávek během zahraniční dovolené utrpěl úraz. Přímo v zahraničí absolvoval operaci a nyní se v nemocnici zotavuje,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí společnosti Michal Folta.
„Snažil jsem se zjistit, jaká je situace, a podle toho, co jsem se dozvěděl, tak je to na dobré cestě. Zdravotní stav se zlepšuje a k tomu mu snižovali dávky léků,“ vysvětlil Folta na dotaz iDNES.cz.
Podnikatel se přesune do České republiky
Ředitel pro vnější vztahy skupiny Redstone Martin Novotný následně Hospodářským novinám také sdělil, že se Morávkův zdravotní stav postupně zlepšuje a že podnikatel bude po stabilizaci převezen do některé z českých nemocnic. Zatím ale není jasné, kdy by k přesunu do České republiky mělo dojít.
Richard Morávek je spolumajitelem developerské skupiny Redstone a jednou z nejvýraznějších podnikatelských osobností Olomouckého kraje. Jeho jméno je spojeno s Galerií Šantovka, projekty Šantovka District, Šantovka Tower a Nová Velkomoravská, stejně jako s kancelářským komplexem Envelopa Office Center nebo obchodním centrem Olympia Olomouc.
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Mimo region skupina realizuje například projekt Galerie Pernerka v Pardubicích nedaleko hlavního nádraží a spravuje nemovitosti v Praze, Pardubicích a dalších městech.