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Úrazů při sportu na horách značně přibylo. Nejvíce zranění bylo v létě v Jeseníkách

Lenka Muzikantová
  5:55aktualizováno  6:30
O víkendu zasahovaly posádky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského...

O víkendu zasahovaly posádky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje v Bikeparku Kopřivná na Bruntálsku celkem u devíti zraněných. Z nich bylo sedm dětí a mladistvých, ve věku od jedenácti do šestnácti let. (7. až 9. srpna 2026) | foto: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

Záchranářský vrtulník při transportu těžce zraněného cyklisty z Jeseníků do...
Záchranáři při zásahu v horském středisku Ovčárna pod Pradědem v Jeseníkách...
Zásah Horské služby Jeseníky v zimním středisku Ovčárna, kde se zranil lyžař....
Horská služba Jeseníky pomáhala 3. srpna u zraněné cyklistky, která spadla na...
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Horská turistika, stále populárnější terénní čtyřkolky i adrenalinové sjezdy na kolech a koloběžkách lákají každoročně do Jeseníků statisíce návštěvníků. S rostoucím počtem lidí však stoupá i frekvence úrazů. Dokládají to statistiky horské služby, Jeseníky se s počtem 640 zásahů v letní sezoně vyšvihly do čela celorepublikového žebříčku. Zhoršují se i následky zranění.

Zatímco dříve patřily k nejčastějším poraněním odřeniny a zhmožděniny, dnes jsou to vážnější úrazy včetně zlomenin a otřesů mozku.

Úrazy se nevyhýbají turistům, kteří přecení své síly, ani zkušeným matadorům se stovkami kilometrů nachozenými v horském terénu. Jesenická horská služba řešila od května do poloviny září převážně zranění cyklistů, pěších turistů a jezdců na koloběžkách. „Tyto hlavní kategorie tvoří 97,7 procenta všech našich zásahů. Následují výjezdy k autonehodám, havarujícím na elektrokoloběžkách, paraglidistům či horolezcům,“ bilancuje náčelník Horské služby Jeseníky Jakub Fabián.

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Záchranáři ošetřovali hlavně tržné rány, zlomeniny, otřesy mozku a pacienty s podezřením na vnitřní zranění. Zhruba ve třech desítkách případů musel do Jeseníků vzlétnout vrtulník. „Svědčí to o vzrůstajícím počtu vážných zranění. Jednalo se převážně o technické zásahy v nepřístupném terénu, kdy bylo potřeba pacienta transportovat co nejšetrněji letecky, typově šlo o těžké úrazy cyklistů, závažné interní stavy, resuscitaci či bezvědomí, ale zasahovali jsme i u tonoucího muže v bazénu,“ říká Fabián.

Vysoký počet cyklistů i koloběžkářů si náčelník horské služby vysvětluje tím, že v regionu jsou velmi populární bikeparky světové úrovně, Jeseníky jsou také velice dobře přístupné. „Na vrchol Pradědu vede asfaltka a pohodlně vyjedete až nahoru. Jenže když se na horách pohybuje stále více lidí na kole a koloběžce, logicky se tím zvyšuje riziko střetů,“ varuje záchranář.

Jesenická nemocnice pomáhá nanoskopií

Nápor pacientů zraněných po pádech v horském terénu zaznamenali v letních měsících také chirurgové v jesenické nemocnici, nejčastější daň za adrenalinovou zábavu podle nich platí kolena. „Pád z koloběžky či nekontrolovaný pohyb při sjezdu na čtyřkolce často vedou k přetrženým vazům, poškozeným meniskům či defektům chrupavek,“ shrnuje mluvčí Nemocnice Agel Jeseník Radka Miloševská.

Záchranářský vrtulník při transportu těžce zraněného cyklisty z Jeseníků do ostravské fakultní nemocnice. (12. srpna 2026)

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Tamní ortopedické oddělení tak kromě klasické artroskopie vsadilo nově také na nanoskopii, jež je pro pacienta mnohem šetrnější.

„Nanoskopie je v podstatě zmenšená artroskopie. Kamera má velikost do dvou milimetrů, takže se dá provést jako běžný vpich. Pacient to daleko lépe toleruje pouze v lokální anestezii a často pouze ambulantně,“ přibližuje primář ortopedického oddělení jednodenní péče jesenické nemocnice Jozef Janošec. Na rozdíl od statické magnetické rezonance umožňuje nanoskopie vyšetřit kolenní kloub za pohybu.

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„Pacient je při vědomí, může s lékařem spolupracovat a hýbat končetinou, díky tomu specialista přesně vidí, kde a při jakém pohybu koleno selhává. A může rovnou zasáhnout, pomocí miniaturních nástrojů třeba zahladí poškozenou chrupavku nebo začistí natržený meniskus,“ dodává Janošec s tím, že zákrok se odehrává bez nutnosti celkové anestezie, zanechává minimální jizvu a pacienti se po ošetření mohou výrazně rychleji vrátit do běžného života i ke svým koníčkům.

Zvyšující se počet úrazů, které odborníci připisují na vrub moderním adrenalinovým aktivitám, zaznamenali traumatologové napříč regionem. „Závažnost úrazů roste především se zvyšující se rychlostí, a tím i energií. A je lhostejné, zda z koloběžky, kola nebo koně,“ objasňuje třeba primář Traumatologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Radim Vintera. Podle něj tyto pády končí především poraněním končetin a otřesy mozku.

Jízdy bez přilby, v noci a pod vlivem

Více pacientů ošetřili i v prostějovské nemocnici. „Meziroční nárůst těchto úrazů odhaduji na deset procent, samozřejmě vliv na něj má i sezonní teplé počasí,“ konstatuje primář Ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Agel Prostějov Leopold Hoferek.

Současně upozorňuje, že k úrazům po pádu z elektrokoloběžky či elektrokola nemusí docházet jen v horském terénu, ale je potřeba mít se na pozoru i při běžném pohybu ve městě či na okolních cyklostezkách.

„Takové pády nejvíce odnáší hlava a bohužel můžou zanechat vážné trvalé následky, které mohou být i fatální. Hodně uživatelů těchto strojů, bohužel, nepoužívá při jízdě přilbu a velká skupina ošetřených v naší urgentní ambulanci jezdí v nočních hodinách pod vlivem alkoholu,“ zdůrazňuje primář Hoferek.

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