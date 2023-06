Fiktivní smlouvy i pracovní místa. Policie řeší zpronevěru na radnici v Libavé

Podle kriminalistů šlo však často o fiktivní smlouvy. Jakmile radnice peníze za „práci“ vyúčtovala, putovaly do kapes tří blíže neupřesněných lidí. Ty nyní krajští kriminalisté obvinili ze zpronevěry. Se zjištěním včera přišel server Seznam zprávy.

„Spis případu je momentálně u státního zastupitelství, proto se k němu nebudeme vyjadřovat,“ komentoval mluvčí krajských kriminalistů Libor Hejtman.

„Ve věci je vedeno trestní stíhání podle třetího odstavce trestného zákoníku vůči třem osobám. Protože jde o probíhající proces, nemohu sdělit další podrobnosti,“ sdělila zase náměstkyně Okresního státního zastupitelství v Olomouci Kateřina Paroulková.

Podle klasifikace tak došlo ke škodě mezi sto tisíci a milionem korun, za což pachatelům hrozí až pět let vězení.

Starostka k celé věci mlčí

Starostka obce Štěpánka Tichá na dotazy nereagovala a měla vypnutý telefon, stejně tak k zastižení nebyl ani místostarosta Petr Novák.

„Vůbec nevím, o čem mluvíte, pro mě je to novinka,“ řekla už dříve Tichá Seznam zprávám. Další vyjádření odmítla.

Obyvatelé vůbec netušili, že jsou na jejich jména na úřadě uzavírány smlouvy. Kriminalisté proto v lednu kontaktovali asi stovku lidí z Libavé s otázkou, zda vykonávají pro obec práci a jak jsou za případnou činnost placeni.

Když zjistili, že výpovědi nekorespondují s uzavřenými smlouvami a že většina lidí v žádném pracovním styku s obcí není, ani nebyla, zahájili trestní stíhání.

Zastupitelé měli podezření

Josef Schmid z finančního výboru nechtěl kauzu komentovat. „Nezlobte se, já vůbec netuším, oč jde,“ řekl.

Jiný zastupitel, který si přál zůstat v anonymitě však přiznal, že podezření on a někteří další členové zastupitelstva měli. „Už tušíme delší dobu, tušíme, že se to děje. Podobné problémy monitorujeme už tak šest let. Padla i řada stížností a oznámení, ale dosud není nic potvrzené,“ řekl.

Podle něj bylo zřejmé, že město uzavíralo fiktivní smlouvy. „Tušíme, že v tom měla prsty paní starostka. Stačí se podívat na její životní styl. Před týdnem byla podle jejího Facebooku v Itálii, a to jí sotva skončila insolvence,“ poznamenal.

Začátek kauzy odstartovala náhoda. Při vyúčtování za obecní byt zjistil tamní nájemce, že Město Libavá platí dva kotelníky. Jenže ve vesnici prý každý věděl, že topení má na starost pouze jeden kotelník, kterého každý znal.