Olomouci a Prostějovu se nelíbí úvahy o opětovném zpoplatnění obchvatů

Ministerstvo bude seznam zpoplatněných úseků na rok 2023 dávat dohromady přibližně v polovině letošního roku.

„Připravujeme pravidla, podle kterých dojde v průběhu letošního roku k přehodnocení všech v současné době platných výjimek ze zpoplatnění dálničních úseků v České republice,“ uvádí resort Martina Kupky na svém webu.

Ministerstvo dopravy připomíná svůj letošní postoj, že do existujících rozsáhlých výjimek téměř nezasahovalo. Pokud by z nich vypadl úsek D35 tvořící západní a jižní obchvat Olomouce, vedlo by to podle místní radnice k jasnému zhoršení podmínek pro život ve městě.

„Považuji to za velkou chybu a nepochopení dopravní logistiky u velkých aglomerací. Sám obchvatu využívám, i když dálniční známku mám, ale často je tato cesta mnohem výhodnější, než se motat přes město,“ staví se proti olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

„Když jede člověk směrem na Tovačov nebo se potřebuje dostat z druhé strany, je to možná o nějaký kilometr delší, ale znamená to spoustu ušetřeného času, nemluvě o emisích,“ dodává.

Coby místopředseda Svazu měst a obcí ČR o tom chce s ostatními členy s ministerstvem jednat.

„Všechna města bojovala za to, aby se tato výjimka zavedla. Olomouc o ni usilovala dlouhá léta. Je to nejrozumnější způsob, jak dostat auta z center. Zrušení nedává žádný smysl, nemá dopad na kamionovou dopravu, je to opravdu jen o individuální dopravě,“ dodal.

Olomoucí už teď jezdí desítky tisíc aut denně

Část řidičů, kteří budou chtít jezdit i nadále bez dálniční známky, by změny poslaly na průtah městem od kruhového objezdu u hypermarketu Globus k autobusovému nádraží. Na této trase napočítalo Ředitelství silnic a dálnic při posledním sčítání ve Velkomoravské ulici mezi Brněnskou a Schweitzerovou ulicí přes 39 tisíc aut za den.

Obyvatele žijící ve čtvrtích poblíž silnice proto představa hustšího provozu netěší.

„Situaci by nám to ještě víc zkomplikovalo. Snažíme se o novou parkovací politiku, pokusíme se i trochu vyhnat auta lidí, kteří dojíždějí do práce z okolních obcí, aby hledali cestu spíš v MHD, autobusech a vlacích. Toto jde ve výsledku přesně proti tomu,“ řekl předseda komise olomoucké městské části Tabulový vrch Josef Kaštil.

Podle krajského koordinátora BESIP Miroslava Charouze navíc mohou změny vést k vytváření nehodových míst.

„Je to krok zpět, není to promyšlené. Člověk, který není na město zvyklý, měl teď šanci ho objet, úsek na Globus je využívaný. Spádově je tam také fakultní nemocnice, což jsou většinou starší řidiči. Teď je donutíme jet do centra,“ řekl Charouz.

„Je to extrémní vytížení ve velice úzké části města a naprosto z toho nejsem nadšený. K tomu místo abychom tlačili autoškoly do využívání bezplatného úseku dálnice k výcviku řidičů, úplně jim to zatrhneme. Nelíbí se mi, že se dělá výcvik jen v centru města a nový řidič vůbec neví, co je to rychlá jízda,“ dodal.

Obchvaty bez poplatku městům značně ulevily

Prohlášení bývalého ministra dopravy Daniela Ťoka, že se od roku 2017 rozšiřuje seznam úseků bez poplatků, přijali tehdy s nadšením i v Prostějově. Tam šlo o pětikilometrový úsek na D46.

„Myslím, že se uleví dýchání města, řada nakupujících především z jižní části této možnosti při cestě za nákupy využije, hlavně by se mohlo ulevit přetížené Olomoucké ulici,“ reagovala tehdejší primátorka Alena Rašková.

Dnes je na radnici náměstkyní pro dopravu. „Úsek máme v podstatě jako průtah městem, hodně nám odlehčuje, protože hlavní trasa městem je silně přetížená. Opravujeme zde neuvěřitelné množství komunikací, doprava je tady hodně divoká,“ uvedla s tím, že oficiálně zatím vedení města nikdo neoslovil.

Čeští řidiči dnes platí za více než tisíc kilometrů dálnic. „Od 1. ledna byly zpoplatněny nově otevřené úseky, celkem sedmdesát kilometrů. To vše za maximálně 1 500 korun ročně, tedy částku, která je již delší dobu beze změny. Ať už jsou argumenty pro a proti zpoplatnění jakékoli, je potřeba v tom udělat pořádek,“ argumentuje ministerstvo.

Řídí se přitom pravidlem, že čím víc peněz stát získá, tím více může dát na výstavbu, rekonstrukce a vylepšení dopravní sítě.