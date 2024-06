Mládě přežilo jen díky ošetřovatelům, teď už samo pobíhá po žirafinci

„Vše nasvědčovalo tomu, že mládě nevidí, nebyl u něj přítomný sací reflex, nemohlo se samo postavit a neudrželo hlavu,“ uvedla mluvčí zoologické zahrady Iveta Gronská.

Popsaný stav ošetřovatele opravňoval k eutanazii mláděte. Jeho chovem by se totiž zoo mohla odchýlit od svého základního poslání, pokud by zvíře zůstalo silně závislé na lidech a mělo později problémy s chováním nebo začleněním do stáda.

Na Svatém Kopečku se však nakonec odehrál ojedinělý případ, kdy se stav mláděte rapidně zlepšil a vše má šťastný konec. V prvních dnech života mláděte hráli zásadní roli ošetřovatelé, mimo jiné Eliška Veselá.

„Zvíře jsem krmila, snažila jsem se ho postavit na nohy a uvést ho do provozu tak, aby mohlo jít ke své matce,“ popsala.

Každý den ošetřovatelé mládě zvedali, podpírali ho při prvních krůčcích a snažili se jej udržet na nohou. „Ze začátku jsme byli rádi, že aspoň zvládlo stát,“ vysvětlila ošetřovatelka.

Lidé už péči opět předali žirafí matce

Během tří dnů se jeho stav začal zlepšoval a malý sameček postupně dělal pokroky. Nejdříve zvládl sám stát, a poté dokonce udělal první krůčky.

„A teď nám už sám běhá po žirafinci,“ doplnila Veselá, která v zoo pracuje už devět let a stará se převážně o žirafy. Péče o mládě podle ní byla náročná, ale protože se vše nakonec povedlo, mají všichni radost.

Mládě je v současnosti pouze se svou matkou, jež ho podle ošetřovatelky poté sama naučí, jak být správnou žirafou. Zásah člověka už je v tuto chvíli podle Gronské minimální. Až sameček trochu povyroste, začne se seznamovat se zbytkem stáda.

„Budeme se snažit jej začlenit tak, aby byl jeho plnohodnotným členem,“ doplnila Veselá.

Samce zřejmě časem čeká stěhování

Zda mládě zůstane v olomoucké zoo, nebo bude putovat do jiné, zatím není jasné, byť je to pravděpodobné.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o samce, tak může putovat do jiné spřátelené zoologické zahrady. V jednom žirafím stádu totiž může být jen jeden pohlavně dospělý samec a v Olomouci už máme dva,“ vysvětlila Gronská a dodala, že nepředpokládá, že by si samečka olomoucká zoologická zahrada nechala.

Návštěvníci mohou nyní v zoo vidět celkem dvanáct členů žirafího stáda, včetně nedávno narozeného samečka, jenž zatím čeká na své jméno.

„Jsme rádi, že tady v zoo máme mláďátko žirafy, protože jsme ještě nikdy žádné neviděli. O to víc jsme nadšeni, že překonalo všechny komplikace,“ svěřila se jedna z návštěvnic Tereza Procházková.