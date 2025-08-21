Umí skočit až pět metrů. Olomoucká zoo se raduje z nejmenších opic na světě

Rostislav Hányš
  15:48
Olomoucká zoo se může nově pochlubit párem nejmenších primátů na světě. Jde o kosmana zakrslého východního. Zoo zatím chovala jen jeho příbuzného, což je kosman zakrslý západní. Zatímco jeden druh žije na západním břehu řeky Marañón v Amazonii, druhý na východním.
Olomoucká zoo získala do chovu nejmenší opici na světě: kosmana zakrslého východního. | foto: Zoo Olomouc

Od kosmana zakrslého západního se nový přírůstek olomoucké zoo liší kromě místa výskytu ještě zabarvením. Západní má na rozdíl od východního bílé břicho.

„O kosmany východní jsme velmi stáli. Těší nás, že koordinátor chovu kosmanů naši myšlenku vyslyšel a z nové páru se s přispěním veškeré potřebné péče může do budoucna stát chovný,“ uvedla zooložka Jitka Vokurková.

Návštěvníci se s novými přírůstky mohou již setkat v Pavilonu opic, zatímco kosmani západní se přestěhovali do Jihoamerického pavilonu.

Taková normální rodinka

Kosmani žijí v párech nebo malých rodinných skupinkách v korunách stromů, kde vždy rodí jediná samice, u jejích dcer nedochází ani k ovulaci.

„Péči o mláďata zajišťuje samec nebo další členové rodiny – nosí je na svých bedrech, samice je pouze kojí,“ popisuje Vokurková.

Po narození váží pouze pět až sedm gramů. Kosmaní novorozenec je však pořádný cvalík. Než se mládě ve věku deseti týdnů postaví na vlastní nohy, váží zhruba polovinu toho co jeho otec, který má 100 gramů.

Chutná jim stromová pryskyřice

Kosmani zakrslí náleží k drápkatým opicím, mají přeměněné nehty na drápky. Jsou nejmenšími žijícími opicemi na světě s pro ně typickou dlouhou a jemnou srstí šedorezavé barvy.

Obývají jihoamerické deštné lesy, ale životní prostředí jim mizí před očima. Pro svůj malý vzrůst bývají označovány jako „finger monkey“. Skáčou do vzdálenosti až pěti metrů.

Nejoblíbenější druh potravy představuje pro kosmany stromová pryskyřice. K jejímu získávání mají speciální chrup. „Aby se k ní dostali, záměrně narušují svými ostrými řezáky kůru stromů. Rodina kosmanů se k těmto stromům stále vrací,“ sdělila zooložka.

Maličtí kosmani jsou častým úlovkem dravců a hadů. Aby se jim mohli účinně bránit, mohou otáčet hlavu o 180 stupňů, a mohou tak dobře sledovat své okolí.

