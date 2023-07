Příliv aut u olomoucké zoo trvá, řidiči i místní zažívají parkovací peklo

„My tady už nemáme místo, musíte se otočit, vrátit se a zaparkovat dole,“ říká ostraha parkoviště řidičce stříbrného kombíku.

A pak následují scény, které místní dobře znají a tak nelibě nesou. Otáčení, troubení, parkování na cestách, žlutých čarách či v lese. Výjimkou nejsou ani okénka aut polepená výzvami k zaplacení pokuty od městské policie. Zmatek.

Vedení zoo spustilo před týdnem testovací provoz nového systému, který má parkování na Kopečku usnadnit, jenže lidé zatím žádnou změnu nepocítí. Ani místní, ani turisté.

„Jsem tu poprvé, musel jsem se nahoře otáčet, hledat nějaké jiné parkoviště. Nakonec jsme museli i s kočárkem vyjít ten dlouhý kopec,“ stěžuje si návštěvník, který se představuje jako Josef.

Za dva týdny to bude lepší, slibuje zoo

„Nový systém má už na kraji obce monitorovat obsazenost parkovišť. Pomůže to předejít všem komplikacím, což ocení hlavně místní,“ sliboval před časem ředitel olomoucké zoo Radomír Habáň. Na Svatém Kopečku i v Samotiškách je nainstalovaných 14 nových digitálních cedulí.

„Řidiči tak budou mít díky modernímu systému snadno k dispozici informace, kolik je na kterých parkovištích volných míst. Návštěvníci tedy nebudou muset složitě hledat, kde zaparkují, otáčet se, a bránit tím plynulosti provozu,“ objasňuje investiční náměstek primátora Miloslav Tichý (ANO).

Žádná čísla ale po cedulkách zatím neběhají. Zoo přitom testovací provoz chtěla spustit už v červnu. Snad právě proto, aby se komplikacím v exponované letní dny vyhnula. Novinka vyšla město na 15 milionů korun.

„Vždyť už to tu mělo být tak třikrát,“ kroutí hlavou muž středního věku, obyvatel Kopečku. Na ulici, která je hlavní cestou přímo k zoo, zrovna zametá před svým domkem ostříhaný živý plot.

Místní nečekají velké zlepšení

„Nemyslím si, že to pomůže. Chtělo by to nějaké centrální parkoviště, jinak tady budou zmatky vždy. Když jsou perné dny, je to tu hrozné. Lidé parkují před vjezdy, v lese, na zákazech. Vždyť to je katastrofa,“ dodává.

„Policisté sice pokutují, ale každý den se situace opakuje,“ líčí, zatímco hned nato o tři domy výš zaparkují auto na chodníku další turisté.

„Jsme teď v testovacím provozu, ale kdy přesně bude vše fungovat, netuším,“ říká muž z ostrahy jednoho z parkovišť.

„Je pravda, že jsme spustili testovací provoz, to ovšem znamená, že zatím pouze zkoušíme komunikaci mezi dispečerem v zoo a systémem na závorách,“ upřesňuje mluvčí zoo Iveta Gronská.

„V plném provozu by systém měl být za dva týdny,“ slibuje. Jenže už v prvním červencovém týdnu navštívilo olomouckou zoo přes šest tisíc návštěvníků a hektické dny pokračují.

Posilový spoj nebude obnoven

Až bude nový systém funkční, návštěvníci zjistí už na kruhovém objezdu v Samotiškách, tři kilometry od zahrady, zda jsou parkoviště volná, či nikoliv.

Ani pokud budou obsazená, problém s parkováním na zakázaných místech zřejmě nezmizí.

„Žádali jsme o znovuzavedení autobusové linky 111, která jela z hlavního nádraží přímo na Kopeček. To by dopravě ulevilo. Jenže za covidu skončila a pak už se neobnovila,“ připomíná předseda Komise městské části Svatý Kopeček František Prášil.

„Se znovuobnovením zavedení autobusového posilového vozu 111 se do budoucna nepočítá,“ vysvětluje mluvčí zoo Gronská.

„Sčítače ve vozech ukázaly jejich nevytíženost a následné ekonomické ztráty, posílila se ale standardní zastávková linka č. 11. V případě exponovaných dnů reagují řidiči na dispečink, který následně posílá mimořádné posilové vozy,“ zdůvodňuje.

Předseda Prášil věří, že se situace zklidní, až budou digitální cedule v provozu. Další dva týdny však místní i návštěvníky nadále čeká parkovací martyrium.