„Zatímco první mládě se narodilo v květnu, druhého jsme se dočkali až nyní v červenci, což je velice pozdě. Za celou novodobou historii chovu zubrů jsme v červenci vítali jen jediné mládě, to však počátkem měsíce,“ říká ošetřovatelka Nikola Schwanová.
„Rok 2026 je pro chov zubrů v olomoucké zoo velice významný. Počátkem června byl ve výběhu postaven nový seník i s krmelcem, tudíž se zvířata mohou krmit i přímo ve výběhu. To ocení především návštěvníci, protože se tak zubři zdržují ve výběhu daleko častěji než v minulých letech a jsou tak přes den běžně k vidění,“ zve zoolog Jan Pluháček.
Zoo začala chovat tyto tury v roce 1973. O třináct let později jejich chov skončil, obnovení se dočkal až v roce 2013, přičemž od této doby se v Olomouci narodilo 21 mláďat.
Ve volné přírodě lidé zubry vyhubili. Díky úsilí nadšenců, kteří rozmnožovali jedince v rezervacích, oborách a zoologických zahradách, se podařilo tento druh podobně jako jeho blízkého příbuzného – amerického bizona – zachovat. U nás žije největší stádo v rezervaci v bývalém vojenském prostoru Milovice ve středních Čechách.