„Mládě je životaschopné, plné síly, pije od matky a ihned po porodu vstávalo. To všechno jsou známky nejlepšího možného počátku života. Návštěvníkům, kteří mohli porod spatřit sdělujeme, že se narodil sameček. Prozatím bude s matkou oddělen od stáda, ale všichni příchozí jej mohou vidět ve venkovním výběhu,“ uvedla zooložka Eliška Veselá.
Nejrozšířenějším druhem žiraf je žirafa masajská, jejíž populace ve volné přírodě dosahuje zhruba padesáti tisíc jedinců. Rothschildovu žirafu od masajské lze nejlépe poznat podle kresby srsti. Zatímco Rothschildova má hladké skvrny a typické bílé „ponožky“, masajská se vyznačuje výrazně zubatými, hvězdicovitými skvrnami.
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„Mláďata se ve volné přírodě rodí převážně v ranních hodinách, a to proto, aby stačila nabrat sílu a následovat matku se stádem do bezpečí dříve, než se stádo začne přesouvat za potravou a povšimne si jich v něm případný predátor,“ řekla mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.
Porodní váha novorozených žiraf se pohybuje okolo 70 kilo, výška pak okolo 170 centimetrů. Olomoucká zoo chová žirafy od roku 1976.
Žirafy moc nepijí, jsou při tom totiž zranitelné
Žirafa Rothschildova je jedním z nejvzácnějších poddruhů žirafy severní. „Úbytek přirozeného prostředí, tím pádem méně přirozených porostů k okusování, těžba nerostných surovin a ropy, pytláctví i válečné nepokoje vedou populaci žiraf k rapidnímu poklesu, takzvanému tichému vymírání. O to zásadnější je chov v lidské péči a význam zoologických zahrad jako takových, které se snaží z přírody mizející druhy uchovat pro další generace,“ zdůraznila Gronská.
Žirafa, coby nejvyšší suchozemský savec planety, nemá díky své výšce potravní konkurenci. Její domovinou jsou africké savany, otevřené pláně s řídkým stromovím. Největší zaznamenaná váha samce je téměř dvě tuny a výška 5,87 metrů.
„Žirafí biorytmus je ojedinělý, uvádí se, že jim stačí spánek po dobu pouhopouhých 20 minut denně, zato příjmu potravy věnují každý den asi 13 hodin,“ podotýká Gronská. Žirafa podle ní příliš často nepije, jelikož při pití musí zaujmout složitou pozici, kdy je nezbytně nutné, aby do široka roztáhla končetiny od sebe, tím se však stává snadnější kořistí.
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V přírodě žijí žirafy v samičích skupinách, dospělí samci jsou spíše samotáři a samice vyhledají jen v době jejich říje. Dospělá žirafa má ve svých končetinách velkou sílu, jedním kopnutím může usmrtit dokonce i lva. Dokáže vyvinout rychlost asi 50 km/h. „Zajímavý údaj je i délka jazyku žirafy – dosahuje téměř 40 centimetrů. Žirafy ho používají při získávání potravy,“ uzavřela Gronská.