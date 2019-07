Vichrem poničené zoo vrátí stín 30 000 stromů, škody dosáhly 10 milionů

Zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce bude jiná, než jakou si ji lidé doposud pamatovali. V noci na 11. března ji poničila vichřice Eberhard, která tu mimo jiné vyvrátila či jinak poškodila na 800 stromů. Zasáhla deset hektarů lesa, který zvlášť v létě chrání návštěvníky zahrady a mnohdy i samotná zvířata před sluncem.

A právě les, jenž patří k tradičnímu koloritu zahrady, bude v budoucnu jiný. Smrky, které tu ještě před vichřicí zdecimovalo sucho a kůrovec, zoo již nebudou dominovat. Kromě nich se tu objeví také borovice, jedle, duby či buky. Než však vyrostou, uplynou desítky let.

„Bude třeba vysadit přibližně třicet tisíc stromů. Nyní to už ale nebude monokulturní smrkový les, vysadíme les původní, smíšený. V tom roste širší spektrum rostlin, žije mnohem víc druhů hmyzu, ptáků a savců,“ vysvětluje ředitel olomoucké zoologické zahrady Radomír Habáň.

Obnova samotného areálu zoo podle něj potrvá ještě několik měsíců. Padající stromy na jaře poškodily sedm výběhů, nejtvrdší zásah dostalo euroasijské safari a zázemí pro kozorožce sibiřské.

„Vichřice neušetřila ani oplocení zahrady, střechy stájí či přístřešky pro návštěvníky. Škody se postupně vyčíslují, budou sahat k částce deset milionů korun,“ vypočítává Habáň.

Sázení stromků začne na podzim

Nejvíc práce mají v zoo v současnosti především zahradníci a lesníci. Další lidé pak opravují poničené části výběhů a oplocení.

Zoo toho podle Habáně využívá a pouští se do úprav a změn, jež v budoucnu usnadní provoz a fungování zahrady.

„Na dětském hřišti shromažďujeme dřevo z pokácených stromů. Věříme, že do konce roku budeme mít nejhorší za sebou, současně otevřeme další část safari a čekají nás světlé zítřky. Pokud však do obnovy zahrnujeme i navrácení lesa do částečně původního stavu, musíme počkat několik desítek let,“ odhaduje ředitel zahrady.

Vznikne „les sponzorů“

Se sázením stromků počítá letos na podzim. Na Svatém Kopečku tak bude pokračovat proměna lesa v celém areálu, pro kterou se zahrada rozhodla již dříve kvůli kůrovcům, kteří poničili tamní převážně smrkový les.

„Skladba lesa bude podstatně pestřejší. Bude jej tvořit vedle smrku také borovice, jedle či modřín, dále dub, buk a řada dalších listnatých stromů,“ prozrazuje Habáň.

Kromě odborné firmy se do znovuzrození lesa v zoo budou moci pustit také její návštěvníci, vedení zahrady počítá se zapojením široké veřejnosti.

„Každý bude mít v rámci projektu na obnovu zoo možnost jakési adopce vlastního stromku, který si zde zasadí. Tím vznikne les sponzorů, který tady zůstane pro další generace,“ věří Habáň.

Pomohlo už přes 500 studentů, hasiči i další dobrovolníci

Dobrovolníci se přitom na obnově zoo podílejí už teď. Hlavně o víkendech přijeli na Kopeček pomoci také hasiči a členové nejrůznějších spolků či klubů.

Zapojili se i středoškoláci z celého kraje, ještě před prázdninami jich do zahrady přijelo víc než pět set. Rekord drží olomoucké Slovanské gymnázium, z něhož do zoo v jednu chvíli dorazilo téměř dvě stě studentů.

„To, jak dnes vypadají paseky, předčilo mé očekávání. Děkuji nejen svému vytrvalému pracovnímu týmu, ale i jeho výrazné posile v podobě studentů, kteří přišli s myšlenkou a odhodláním zahradě pomoci,“ podotkl vedoucí úseku péče o zeleň Robert Nádvorník.

Ředitel Habáň zdůrazňuje, že poničenou zahradu podpoří každý návštěvník už tím, že si koupí vstupenku. Lidé pak zoo pomáhají i prostřednictvím dárcovských DMS zpráv anebo příspěvkem do pokladniček v areálu či na krizový účet číslo 182-1805657389/0800.

Odklízet polámané stromy pomáhal v zoo na jaře i harvestor: