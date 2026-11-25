„Počátkem června začala samice trávit čas v budce a výsledkem její snůšky byla dvě oplozená vejce. Zvolili jsme taktiku minimálního rušení a sýcové nás odměnili úspěchem v podobě dvou mláďat,“ přiblížil kurátor ptáků Jan Kirner.
„Samotný odchov probíhal bez problémů a v průběhu srpna obě mláďata opustila hnízdní dutinu. Návštěvníci je mohou pozorovat v jedné z voliér zastrčených v lese nedaleko lanového centra Lanáček. Nyní už také přepeřila do šatu dospělých jedinců,“ pozval k návštěvě Kirner.
„Období rozmnožování přichází u našich sov velmi brzy, a to již v průběhu zimy, kdy samci volají charakteristickým hlasem. Zlom u našeho páru nastal v druhé polovině dubna, kdy samice začala více navštěvovat hnízdní dutinu,“ uvedli olomoučtí chovatelé.
Výsledkem byla čtyři vejce, z nichž dvě byla oplozená a dvě neoplozená. „Pro samičku to byla první zkušenost s hnízděním. Navzdory hladkému průběhu inkubace snůšku těsně před líhnutím samice opustila. Jedno z oplozených vajec jsme se pokusili zachránit podložením pod samičku sýčka obecného, která ve stejnou dobu také seděla na vejcích, ale tento pokus nebyl úspěšný,“ připomenul první snůšku vedoucí marketingu a vzdělávání olomoucké zoo Pavel Javůrek.
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Sýc rousný žije zejména v horských lesích, kde hnízdí v dutinách vytvořených třeba strakapoudy. Na doupných stromech je přímo závislý. Živí se drobnými savci, které v noci loví ze zálohy. Zajímavostí jsou jeho jasně žluté oční duhovky.