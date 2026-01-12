Smutek v zoo střídá radost. Po smrti nejstaršího makaka vítají první mládě roku

Václav Havlíček
  12:18
Samice makaka Babča, která byla zakládajíce členkou chovu makaků v Zoo Olomouc, uhynula minulý pátek. Makaci se obvykle dožívají 25 let, Babča žila více než třicet. Byla jedním z nejstarších žijících makaků na celé zemi. Smutek ale záhy vystřídala radost z nového života. V pondělí totiž olomoučtí zoologové přivedli na svět první mládě roku 2026 – samici oryxe, afirické pouštní antilopy.
V olomoucké zoo v pátek 9. ledna 2026 zemřela Babča, nejstarší makak zahrady. O...

V olomoucké zoo v pátek 9. ledna 2026 zemřela Babča, nejstarší makak zahrady. O pár dnů později ale přišlo na svět první mládě roku 2026 - samička oryxe. | foto: Zoo Olomouc, koláž iDNES.cz

Olomoucká zoo slaví první mládě roku 2026 - samičku oryxe. (12. ledna 2026)
Samice makaka Babča (vpravo) se dožila úctyhodného stáří. Skonala v pátek 9....
V olomoucké zoo se narodilo už téměř sto makaků.
Samice Babča byla nejstarším makakem v olomoucké zoo.
6 fotografií

Babča byla podle zoologů respektovaná a tolerována do posledního dne. „Byť široká veřejnost upozorňovala na její chatrně vypadající tělesnou schránku, nedali jsme se odradit natolik, že bychom ji z její rodiny oddělili a nechali odcházet někde o samotě v zázemí,“ řekla zooložka Jitka Vokurková.

„Stále přijímala potravu a těšila se z přítomnosti ostatních jedinců, viděla vyrůstat mláďata apod.,“ dodala Vokurková. Do Zoo Olomouc přijela Babča původně z Říma už coby dospělá samice. Olomoucká zoo chová makaky od roku 2001. Celkem se v ní za tu dobu narodilo 91 mláďat.

Samice makaka Babča (vpravo) se dožila úctyhodného stáří. Skonala v pátek 9. ledna 2026.

Jiné mládě, za to první tohoto roku, přišlo v olomoucké zahradě na svět v pondělí. „Jedná se o zcela životaschopnou samičku oryxe, která s velkou pravděpodobností nezůstane coby mládě sama. Skupina oryxů totiž čítá mnoho březích samic, a v průběhu zimy tak očekáváme ještě mnoho porodů,“ prozradila zooložka Eliška Veselá.

Zoologická zahrada v Olomouci je největším chovatelem oryxů jihoafrických v Evropě. Olomoucké stádo oryxů je přímé potomstvo antilop tohoto druhu, které pocházely z transportů Josefa Vágnera z Afriky a do Olomouce přicestovaly už v roce 1974. Od té doby zde měli 354 porodů.

Sní patnáct tisíc termitů denně. Poslední mládě roku je unikát olomoucké zoo

Oryxové pocházející z olomoucké zoo se v minulých letech zapojili do reprodukce v mnoha evropských zoologických zahradách a někteří se dostali i do zámoří.

Samice oryxe rodí mládě, které po nakojení od matky odchází a samo si zvolí místo, kde ulehne. Matka se za ním nevydává. Svou pachovou stopou by mohla přilákat predátora. „Několikrát denně mládě bučením přivolá, nakojí jej, olíže mu konečník, čímž ho přiměje k vyměšování, a nakonec ho očistí, aby ho případný predátor nevyhledal podle pachu. Poté se malý oryx vrací do úkrytu,“ řekla mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.

Oryxové jsou zvířata s distančním chováním. Jednotliví členové stáda se tedy drží od sebe, k přímému kontaktu dochází jen při páření, soubojích a ve vztahu matky a mláděte. Současně se ale stádo drží pohromadě, ať už odpočívají, přemísťují se nebo se pasou.

Olomoucká zoo slaví první mládě roku 2026 - samičku oryxe. (12. ledna 2026)

Tento poddruh africké pouštní antilopy zdobí jedinečná černobílá kresba a typický úhoří pruh na zádech. „Jejich skupiny čítají přibližně patnáct členů, někdy se ale stáda při svých dlouhých cestách za vodou a potravou setkají a pokračují v počtu až dvě stě jedinců. Ve skupině panuje přísná hierarchie. Výsostní postavení je dáno dominantnímu samci,“ doplnila Gronská.

Opičit se? Výraz podle makaka

Zesnulá samice makaka Babča je druhem opice, díky kterému dnes známe výraz „opičit se.“ Japonští vědci v polovině minulého století zjistili, že tamní samice Imo začala potravu (brambory) umývat ve vodě místo toho, aby ji čistila pouze tlapkami. Postupně ji následovala celá tlupa a od ní se to naučily i další tlupy v okolí.

„Poté, co Ima své soukmenovce naučila umývat jídlo, tuto dovednost ještě zdokonalili. Přišli na to, že mytí v mořské vodě dodá bramborům lepší chuť. Podobně se naučili nabrat pšenici i s pískem a hodit ji do vody, písek klesne na dno a pšenici pak jednoduše posbírají na hladině,“ upřesnila Gronská.

V olomoucké zoo se narodilo už téměř sto makaků.

Počty těchto nejseverněji žijících primátů, kteří kromě ostrova Hokaido obývají celé Japonsko, se ve volné přírodě odhadují na cca 50 tisíc jedinců. Dokážou si poradit s rozmanitými teplotami, od vyšších v subtropických oblastech jižního Japonska, až po -15 °C.

Pochutnají si na ovoci, listech, hmyzu, milují ořechy. Nepohrdnou ani kůrou stromů. Dorozumívají se mezi sebou pestrou škálou zvuků. Typická je pro ně hustá srst, která je chrání před mrazy, sedací mozol, krátký ocas a lícní torby. O mláďata matka pečuje až po dobu 2 let.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

První v Česku má dvě michelinské hvězdy. Čerpám ze starých receptů, říká šéfkuchař

Premium
Oceněný kuchař Jan Knedla.

Sedmatřicetiletý rodák z Jeseníku Jan Knedla procestoval celý svět. K nejvyšší gastronomii přičichl v michelinských restauracích v Londýně, Skotsku, Itálii či v Asii. Své zkušenosti zúročil „doma“ ve...

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

Narodil se bez části mozku, neměl přežít rok. Patnáctiletý Jakub vzdoruje vzácné nemoci

Jakub Guryča bojuje se vzácnou nemocí. Na snímku je s rodiči u vánočního...

Je krásný, ale neslyšel jsem ho plakat, pronesl po porodu se slzami v očích manžel a ona zahlédla jen fialový uzlíček, který nevydal ani hlásku. Hned poté ho lékaři někam odnesli. V tu chvíli rodiče,...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1515 s přívěsným vozem na točně chebské výtopny

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Smutek v zoo střídá radost. Po smrti nejstaršího makaka vítají první mládě roku

V olomoucké zoo v pátek 9. ledna 2026 zemřela Babča, nejstarší makak zahrady. O...

Samice makaka Babča, která byla zakládajíce členkou chovu makaků v Zoo Olomouc, uhynula minulý pátek. Makaci se obvykle dožívají 25 let, Babča žila více než třicet. Byla jedním z nejstarších žijících...

12. ledna 2026  12:18

Náledí a chvíle hrůzy. Řidič skončil v potoce koly vzhůru, další boural opilý

Řidič auta v Újezdu na Olomoucku se zřítil do potoku. Posádka zůstala zaklíněná...

Složky integrovaného záchranného systému v Olomouckém kraji v neděli řešili krátce po sobě tři závažnější dopravní nehody. Havárie spojovala nezvládnutá jízda na zasněžené a namrzlé silnici. Ve dvou...

12. ledna 2026  10:38

Při dopravní nehodě na Šumpersku zemřel člověk, provoz na silnici I/11 byl omezený

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě osobního vozidla u obce Chromeč na Šumpersku v neděli zemřel jeden člověk. Nehoda se stala na silnici první třídy I/11, která kvůli tomu byla nejdříve oboustranně uzavřená,...

11. ledna 2026  12:40

Skibusem k vleku i do stopy. Víkendové spoje opět vozí lyžaře na hřebeny Jeseníků

Mezi skiareály ve Špindlerově Mlýně dopravuje lyžaře i skibus. Do budoucna by...

Až pod svah v Koutech nad Desnou vozí i letos lyžaře v Jeseníkách speciální autobus. Na zastávkách skibusu jsou navíc také nástupní místa na běžkařské tratě. Spoje jezdí na trase Jeseník –...

11. ledna 2026  6:57

Kanada se nás začíná bát, míní medailista Fibigr. U hokeje zůstal díky rodičům

Premium
Český brankář Michal Oršulák a obránce Jakub Fibigr slaví postup do finále MS...

V mládí se zhlédl ve starším bratrovi. To po něm Jakub Fibigr zdědil lásku k hokeji. No, lásku… Ze začátku to byl komplikovaný vztah. „Po prvním tréninku jsem rodičům řekl, že už nikdy nepůjdu...

11. ledna 2026

Úřednici odsoudili v korupční kauze, dnes jako bezúhonná už zase vede odbor

Premium
Před olomouckým okresním soudem stanula v září 2025 v kauze Autostráda úřednice...

Úřednice krajského úřadu Olomouckého kraje Svatava Špalková, odsouzená v korupční kauze Autostráda, znovu zastává na úřadě vedoucí funkci. Do čela nově vytvořeného odboru se vrátila po dočasné...

10. ledna 2026

Investoři už se hrnou. Z Přerova a okolí může být po dostavbě D1 ekonomický tygr

Slavnostní otevření posledního úseku D1 (19. prosince 2025)

Nedávné dokončení nejstarší a nejdelší české dálnice D1 je dobrou zprávou pro plány investorů, kteří chystají na Přerovsku průmyslové zóny. Přímý dopad to má například i do rozpočtu obce Troubky, kde...

9. ledna 2026  16:01

Cítil jsem důvěru, nebojí se Janotka o místo. Teď plánuje zatraktivnit hru

Tomáš Janotka na předzápasové tiskové konferenci před utkání Sigmy s polským...

Možná ještě víc než přestupy se v kancelářích na Andrově stadionu před Vánocemi probírala pozice trenéra Tomáše Janotky. Sigma prohrála pět soutěžních zápasů v řadě, spekulovalo se i o napjatých...

9. ledna 2026  14:40

VIDEO: Hazard se životem. Mladíci testovali sílu ledu na soutoku řek dupáním

Mladíci testovali sílu ledu na soutoku řek i dupáním, zasáhli strážníci

Mrazivé počasí posledních dní pokrylo většinu vodních ploch ledem, což láká ke klouzání a bruslení. Někteří lidé při tom ovšem zbytečně riskují, jak dokazuje situace z Olomouce. Strážníci tam...

9. ledna 2026  13:43

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1515 s přívěsným vozem na točně chebské výtopny

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9. 1. 12:44

Advantage Consulting, s.r.o.
MOSTAŘ - ABSOLVENT (40-50.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Šok z trejdu? Nesekl jsem se, říká vsetínský Rob po štaci v Přerově

Luboš Rob v dresu Vsetína

První, čtvrtý, druhý, třetí. Přestože byl Luboš Rob čtyřikrát po sobě v top 4 nejproduktivnějších hráčů hokejové Maxa ligy, poslal Vsetín svoji ikonu na konci minulého roku na časově omezené...

9. ledna 2026  12:07

V Hustopečích začne v srpnu druhá etapa sanačních prací, zabrání šíření benzenu

Obléct si speciální protichemický oblek, který je neprodyšný a ve vedrech z něj...

Druhá etapa rozsáhlých sanačních prací v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde loni v únoru vykolejil vlak s toxickým benzenem, by měla začít letos v srpnu. Trvat má do konce roku 2027 a zaměří se...

9. ledna 2026  11:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.