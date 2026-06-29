Od počátku chovu pand v olomoucké zoo do dne, kdy chovatelka objevila v budce dvě mláďata, uplynulo pět let. „Z toho čtyři roky chováme pandy v páru,“ upřesnila mluvčí zahrady Iveta Gronská.
V zoo sice v mláďata doufali, ale šance na oplodnění prý byla malá. „A to z několika důvodů. Při říji samec kouše samici do ocasu, což je důvodem jeho kratší délky. Samička se navíc pohybuje při spodní hranici váhy pandy červené, v jejím případě to je 3,5 až 4 kg. Posledním faktorem je umístění výběhu v návštěvnicky nejfrekventovanější části zoo. Z těchto důvodů byl nález mláďat až neuvěřitelným překvapením,“ řekla Gronská.
Zoo teď žádá návštěvníky, zda nemají bambus nazbyt. „Podaří-li se odchov, spotřeba bambusu výrazně vzroste! Pokud někdo pěstuje bambus, kterým by chtěl přispět k jejich krmení, nechť nás kontaktujete na e-mail vyziva@zoo-olomouc.cz, budeme moc rádi,“ žádá zoolog Jan Kirner.
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Jak ovšem výchova dospělé pandě půjde, není jasné. „Samice se v pěti letech stala matkou vůbec poprvé a v žádném případě nemůžeme říct, zda se vše podaří. Naším cílem ale je, aby se naučila samostatnému odchovu tak, jako se tomu děje v přírodě. Proto ji do něj nehodláme nikterak zasahovat. Ve výběhu se snažíme o klid, o který prosíme i návštěvníky,“ uvedl Kirner.
Provoz v pandím výběhu se omezil na krmení a základní úklid. Do odvolání je také zrušeno jejich komentované krmení. Mláďata si samice pečlivě hlídá, návštěvníci je mohou zahlédnout, když je matka přenáší. „Pokud se návštěvníkům podaří tyto momenty zachytit, budeme vděční, když nám záznam poskytnou. Jedná se o chovatelsky velmi cenné informace,“ upozornil Kirner.
Předstíraná smrt a palec navíc
Panda červená je vedena jako ohrožený druh. Vyskytuje se v nadmořských výškách od 2000 metrů nad mořem, sídlí ale i v dvakrát vyšších oblastech. Svým vzhledem připomíná mývala. Počet zvířat ve volné přírodě se odhaduje na 10 000 jedinců a počty stále klesají. Ohrožena je ztrátou přirozeného prostředí – odlesňováním a nelegálním lovem.
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Pandy velmi obratně šplhají. Odpočinek tráví v korunách stromů, kde hledají bezpečí před predátory. V ohrožení strnou a předstírají smrt. Jsou schopny stát na zadních nohách jako člověk po dobu až 30 sekund, některé takto urazí i několik metrů.
Své teritorium si značí močí a trusem, který umisťují na stromy a kameny. U pand se vyvinul šestý prst, palec navíc, který je tvořen výrůstkem zápěstní kosti a umožňuje lepší úchop větví a větší stisk.