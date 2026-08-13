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Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu
Pro svůj tradiční kalendář tentokrát české vzpěračky vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i...
V Hranické propasti utonul špičkový potápěč. Tělo vyzvedli z hloubky 186 metrů
V Hranické propasti na Přerovsku ve středu při průzkumném ponoru utonul potápěč. O jeho úmrtí informovala Speleologická záchranná služba i středočeští hasiči, u nichž pracoval. Muž se podle...
Detaily tragického ponoru v Hranicích. Utonulého potápěče hledali sedm hodin
Minulou středu došlo při ponoru v Hranické propasti k tragédii. Špičkový jeskynní potápěč Jan Enčev při svém průzkumu zahynul. Příčinu neštěstí dál vyšetřují policisté. Nové detaily a okolnosti...
Třásl se a zvracel. Po experimentování s Killer Sharkem skončil chlapec v nemocnici
O chlapce v Šumperku, který se třásl, zvracel a příliš nevnímal okolí, se museli postarat členové městské policie a zdravotníci. Podle strážníků si mladistvý stav způsobil užitím výrobku s...
Student vymyslel online tržiště pro zahrádkáře. Obchoduje se napřímo a bez provizí
Devatenáctiletý student Tomáš Vlk ze Šumperka vytvořil online tržiště, kde mohou zahrádkáři, pěstitelé i malí farmáři nabízet svoje výpěstky nebo výrobky. Zákazníci zase nemusí objíždět tržiště a...
Lidé z Jesenicka jezdí k polským zubařům. Péči si i po novele dál platí sami
Přes devět tisíc lidí z Jesenicka, kde žije zhruba 37 tisíc obyvatel, nemá svého zubního lékaře nebo za péčí musí dojíždět mimo region. Míří například i do polských Glucholaz, kde si však musejí...
OBRAZEM: Roztomilá mláďata na Svatém Kopečku. Olomoucká zoo hlásí i vzácné přírůstky
Zoologická zahrada na Svatém Kopečku v Olomouci je častým cílem letních výletů. Mezi velká lákadla patří mláďata, kterých je tu bezpočet. V letošním roce se podařily úspěšné odchovy u šelem,...
Tráva vypadá jako suchá, ale kořínky přežívají, hájí technické služby letní sečení
Blíží se tropy a veřejné trávníky v Olomouci jsou přesto posečené na minimální výšku. Přesně takovou kritiku v letošním extrémně parném létě schytávají Technické služby města Olomouce. Místním lidem...
Olomouc spouští bezhotovostní placení v MHD. Zatím na zkoušku ve dvaceti vozech
Cestující v Olomouci budou mít od pondělí v tramvajích a autobusech městské hromadné dopravy možnost zaplatit jízdenku kartou. Očekávané bezkontaktní terminály zatím budou funkční jen v některých...
Slepej masér baví sítě a motivuje okolí. Slepotu neberu jako tragédii, ale výzvu, říká
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, před pěti lety však oslepl. Jeho život se tím ale nezastavil. I když pro něj byly začátky těžké a na čas se stáhl do ústraní, brzy si našel novou cestu....
Mňoukající krabice s hopíky. Nová atrakce univerzity upozorňuje na fyzikální výzkum
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) má novou atrakci: černou krabici, která mňouká a v náhodných intervalech z ní padají barevné hopíky. Její instalací za hlavní fakultní...
Nejkrásnější druh světa i líhnutí z kukel. Motýlárium láká na exotické druhy
Exotičtí motýli z celého světa i líhnutí jedinců z kukel přímo před zraky návštěvníků. To vše je v těchto dnech k vidění v oblíbeném motýláriu v olomouckém Florcentru. „Každý den tak přinese nové...
V olomoucké zoo se narodilo mládě vzácné žirafy. Dospělý samec váží až dvě tuny
Ve volné přírodě žije žiraf Rothschildových posledních zhruba 1650 jedinců. Jedním z největších evropských chovatelů tohoto největšího suchozemského savce planety je zoologická zahrada v Olomouci. A...
Pes vojenské policie v péči dentisty. Za zlomený špičák dostal náhradu z titanu
Pomoc veterinárního specialisty nedávno potřeboval devítiletý belgický ovčák Ares, který slouží u Vojenské policie v Olomouci. Když si během výcviku zlomil špičák, lékař mu jej nahradil titanovým...
Při bourání mostu našli další starou trhavinu, tentokrát jí bylo násobně víc
Při bourání mostu ve Staré Červené Vodě na Jesenicku narazili dělníci už podruhé na starou trhavinu z války. Zatímco o víkendu našli menší množství kyseliny pikrové, v úterý jí nalezli násobně víc, a...
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Policie našla podezřelého z násilného činu, hledala i mezi narkomany
Kriminalisté v úterý našli devětadvacetiletého muže z Hranicka, kterého podezírají se spáchání násilného trestného činu. Pátrání policie vyhlásila v pondělí, muž má podle ní bohatou minulost v...
Detaily tragického ponoru v Hranicích. Utonulého potápěče hledali sedm hodin
Minulou středu došlo při ponoru v Hranické propasti k tragédii. Špičkový jeskynní potápěč Jan Enčev při svém průzkumu zahynul. Příčinu neštěstí dál vyšetřují policisté. Nové detaily a okolnosti...