Tváří v tvář kondorům jako v Andách. Zoo představila novou stylovou voliéru

Lenka Muzikantová
  14:21
Do jihoamerických velehor za největšími dravci planety – kondory andskými zavede lidi nová atrakce v olomoucké zoo. Návštěvníci zde nově mohou pozorovat obří ptáky v prostředí věrně připomínajícím jejich domovinu. Voliéra Colca totiž imituje stejnojmenný kaňon v peruánských Andách.

Kaňon je nejvyhlášenějším místem pro pozorování jedněch z největších létajících ptáků na zemi s rozpětím křídel až tři metry ve volné přírodě.

„Věříme, že se nový kousek jihoamerických velehor bude spolu s jejími obyvateli návštěvníkům líbit a přijdou zoo navštívit i v následujícím podzimním období,“ uvedl primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Zoo Olomouc otevřela velkolepou voliéru pro kondory ve stylu peruánských And.
Voliéru Colca, která má v průměru 25 metrů a na výšku měří úctyhodných 16 metrů, zdobí majestátní skaliska, exotická vegetace a zurčí v ní horské potoky. „Vše je napodobeninou kaňonu Colca, postupovali jsme věrně podle fotodokumentace,“ vysvětlil ředitel zoo Radomír Habáň.

Nejnáročnější a nejnákladnější částí celé expozice, která patří k nejpovedenějším v tuzemsku, bylo podle něj vybudovat právě objemný centrální kaňon, který je z betonu a vše je ručně upravované a kolorované. „Ptáci získali velkorysý prostor a byli jsme až překvapeni, jak rychle se tu zabydleli,“ pochvaluje Habáň.

Vlhy pestré vyvedly na Přerovsku mláďata, k růstu populace přispívá ptačí park

Na skále ptáci najdou dostatek míst k sezení i několik komůrek, které mají svůj účel. „Tito majestátní, velice inteligentní, sebevědomí, zvědaví a v přírodě zranitelní mrchožrouti jsou nadějí pro další chov. V rámci zoogeografie počítáme s obohacením expozice o další druhy, které voliéru Colca doplní,“ dodává Jan Kirner, kurátor chovu ptáků.

Jedenáctiletý samec pocházející ze Soulu a patnáctiletá samice Vanee ze Santiaga de Chile do olomoucké zoo přicestovali začátkem srpna ze zlínské zahrady.

Manévry při transportu

Hodinový transport v obřích přepravkách oba dospělí kondoři zvládli bez potíží, ještě před samotnou cestou je pracovníci zoo museli odchytit do podběráku a poté ze sítě vyprostit.

„Vzhledem k tomu, o jak obří ptáky se jedná a jak velký akční rádius mají, musíme používat speciální ochranné rukavice sahající až po předloktí. Ptáci se musejí chytit pod krkem, aby člověku neublížili obřím zobákem,“ přibližuje Kirner.

Umí skočit až pět metrů. Olomoucká zoo se raduje z nejmenších opic na světě

Dravci následně podstoupili podrobnou prohlídku a vážení, podle kurátora chovu ptáků jsou ve skvělé kondici. „Nemají žádné otlaky na chodidlech, což bývá u dravců běžné. Podle posledních vážení má samec 12,5 kilogramu a samice necelých 10 kilogramů,“ vypočítal Kirner.

Zatímco u většiny dravců je vždy větší samice, u kondorů andských je tomu naopak. Samce od samice lidé rozeznají tak, že samec má na hlavě kožní výrůstky včetně velkého hřebene.

Návštěvníci uvidí krmení kondorů

V přírodě kondoři obývají štíty And, kde se živí mršinami a hrají důležitou roli „uklízecí čety“. V olomoucké zoo dostávají třikrát týdně potkany, morčata, králíky, kusy zvěřiny nebo hovězího masa. Když budou mít návštěvníci štěstí, uvidí kondory při hodování. Do voliéry však vstupovat nemohou.

„Není to možné z bezpečnostních důvodů. Přece jen jsou to dravci, mají velké drápy a zobáky, a ačkoliv si nemyslím, že by zaútočili na dospělého člověka, u malých dětí by k incidentu mohlo dojít. Je to sebevědomý pták, který si je vědom své velikosti a síly,“ upozornil Habáň.

Olomoucká zoo zahájila chov vzácných pekariů, přivezla dva kusy

V zimě nebude kondory třeba ani zazimovávat, ze své domoviny jsou totiž zvyklí na mnohem větší extrémy.

Voliéru Colca budovala olomoucká zoo devět měsíců a jedná se už o čtvrtou „ptačí“ stavbu v letošním roce. V květnu zoo zpřístupnila lidem pozorovatelnu vlh pestrých na Přerovsku, v červnu pak lidem začala sloužit průchozí voliéra Bábovka s čedičovými varhanami a také voliéra pro sovy.

Do konce roku chce zoo začít s výstavbou dalšího velkého lákadla – centra Loděnka za 55 milionů korun, jehož součástí bude největší žraločí hlubinné akvárium v zemi. „Věříme, že tohle všechno přispěje k tomu, že prolomíme návštěvnický rekord a pokoříme hranici 400 tisíc lidí za rok,“ plánuje Habáň. Do konce prázdnin zoo navštívilo 311 tisíc lidí.

Kondor je symbolem Peru

Symbol ze země Inků Kondor andský je jedním z národních symbolů Peru – země Inků. Peruánci si jich velmi váží, sochy kondorů jsou v Peru na každém kroku.

V olomoucké zoo přišli na svět damani skalní, miniaturní příbuzní slonů

Dříve tomu tak ale rozhodně nebylo. Vesničané je odchytávali pro pobavení ve hrách, kdy vyhladovělého kondora přivazovali na záda předem poraněného býka a bavili se tím, který z účinkujících vydrží déle. Samotný odchyt prováděli tak, že se indián schoval v čerstvě vyvržené krávě a dravce, který se snesl na mršinu se snažil polapit za nohy.

