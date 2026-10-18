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Olomoucká zoo má nové hlasové průvodce. Vytvořila je pomocí umělé inteligence

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  8:00
Levhart mandžuský v Zoo Olomouc (30. září 2026)

Levhart mandžuský v Zoo Olomouc (30. září 2026) | foto: Zoo Olomouc

Oryx jihoafrický v Zoo Olomouc (3. září 2026)
Mezi zvířaty chovanými v olomoucké zoo jsou také gepardi štíhlí. (3. září 2026)
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7 fotografií
Návštěvníci olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku už nemusejí číst popisky u jednotlivých druhů zvířat. Zoo jim nově nabízí i hlasového průvodce, a to ve čtyřech jazycích. Stačí načíst QR kód na informačních tabulkách u expozic. Snahou zahrady je zpřístupnit informace co nejširšímu okruhu návštěvníků včetně cizinců.

„Lidé již nemusejí popisky pouze číst, ale mohou sledovat zvířata a jejich chování a u toho si poslechnout nejrůznější zajímavosti. Děje se tak i s ohledem na zahraniční návštěvníky hned ve čtyřech jazycích – češtině, angličtině, polštině a němčině,“ řekla mluvčí zoo Iveta Gronská.

Levhart mandžuský v Zoo Olomouc (30. září 2026)
Oryx jihoafrický v Zoo Olomouc (3. září 2026)
Mezi zvířaty chovanými v olomoucké zoo jsou také gepardi štíhlí. (3. září 2026)
Plameňák růžový v olomoucké zoologické zahradě (3. září 2026)
7 fotografií

Hlasový průvodce se zájemcům otevře po načtení QR kódu. Ten je přesměruje na příslušnou stránku zvířete v internetovém lexikonu Zoo Olomouc. Zde si lze zvolit jazyk a následně si přehrát hlasový komentář.

Olomoucká zoo při tvorbě využila umělou inteligenci. Hlasové komentáře vznikly prostřednictvím technologie syntetického hlasu, která umožnila převést připravené texty do mluvené podoby v jednotlivých jazykových verzích.

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„Zpřístupňování informací různým skupinám se Zoo Olomouc věnuje dlouhodobě. Již dříve navázala spolupráci se Střední školou, základní školou a mateřskou školou pro sluchově postižené v Olomouci a ve Valašském Meziříčí, jejímž výsledkem byla videa určená lidem se sluchovým postižením,“ dodala mluvčí.

„Cílem je nabídnout návštěvníkům informace způsobem, který je jednoduchý, současný a využitelný pro co nejširší veřejnost bez ohledu na to, zda dává přednost čtenému, obrazovému nebo mluvenému obsahu,“ podotkl vedoucí marketingového oddělení zoo Pavel Javůrek.

30. srpna 2026
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