„Lidé již nemusejí popisky pouze číst, ale mohou sledovat zvířata a jejich chování a u toho si poslechnout nejrůznější zajímavosti. Děje se tak i s ohledem na zahraniční návštěvníky hned ve čtyřech jazycích – češtině, angličtině, polštině a němčině,“ řekla mluvčí zoo Iveta Gronská.
Hlasový průvodce se zájemcům otevře po načtení QR kódu. Ten je přesměruje na příslušnou stránku zvířete v internetovém lexikonu Zoo Olomouc. Zde si lze zvolit jazyk a následně si přehrát hlasový komentář.
Olomoucká zoo při tvorbě využila umělou inteligenci. Hlasové komentáře vznikly prostřednictvím technologie syntetického hlasu, která umožnila převést připravené texty do mluvené podoby v jednotlivých jazykových verzích.
|
V olomoucké zoo už budují unikátní akvárium, řeší se i předpisy pro potápěče
„Zpřístupňování informací různým skupinám se Zoo Olomouc věnuje dlouhodobě. Již dříve navázala spolupráci se Střední školou, základní školou a mateřskou školou pro sluchově postižené v Olomouci a ve Valašském Meziříčí, jejímž výsledkem byla videa určená lidem se sluchovým postižením,“ dodala mluvčí.
„Cílem je nabídnout návštěvníkům informace způsobem, který je jednoduchý, současný a využitelný pro co nejširší veřejnost bez ohledu na to, zda dává přednost čtenému, obrazovému nebo mluvenému obsahu,“ podotkl vedoucí marketingového oddělení zoo Pavel Javůrek.
|
30. srpna 2026