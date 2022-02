Úředníci si třicítky chválí, ale řidičům vadí stání v kolonách

Dopravní značení posílá od listopadu auta s hmotností nad 2,1 tuny pryč ze sídliště Tabulový vrch. Od pondělí do pátku je těmto vozidlům znemožněno parkování od 19 do 6 hodin.

„Na Tabulovém vrchu, který byl vybrán jako pilotní lokalita, jsme si vyzkoušeli, že to smysl dává. Ze statistik městské policie a sčítání v posledních dnech se ukázalo, že noční stání dodávek je tady ze sedmdesáti až osmdesáti procent vyřešeno. Znamená to až sto parkovacích míst, která se pro rezidenty uvolnila, a také lepší průchodnost chodníků,“ řekl olomoucký primátor Miroslav Žbánek na městském kanálu Otevřená radnice.

K omezení firemních vozidel se vedení města rozhodlo kvůli nedostatku parkovacích míst.

„Nelze je rozšiřovat, regulační plány nám říkají, že jsme téměř na limitu parkovacích ploch. Zkrátka regulace s nočním stáním dodávek nebo parkovací politika je v podstatě jediným schůdným řešením, pokud nechceme zachovat současný stav,“ komentoval Žbánek auta parkující proti předpisům.

Do oblasti vymezené ulicemi Hněvotínská, Okružní, třída Míru a Foerstrova vyjížděli strážníci téměř denně.

„Za zhruba dva měsíce tam řešili na osm desítek přestupků dodávkových vozidel, jejichž řidiči nerespektovali dopravní značení,“ uvedl ředitel městské policie Pavel Skalický v posledním čísle Olomouckých listů.

Řidiči si zvykli

Na sídlišti zároveň platí maximální rychlost 30 kilometrů v hodině. Zóna 30 s předností zprava, které Olomouc zřídí ročně tři až čtyři, vznikla ve stejné době také v takzvané úřední čtvrti. Řidiči si tam musejí dávat pozor i na zjednosměrnění ulice Na Vozovce v téměř celé její délce.

„V počátku to působilo docela zmatky, ale po nějaké době se situace zklidnila, řidiči si zvykli a naučili se jezdit podle nových pravidel a dopravního značení,“ zhodnotil předseda komise městské části Olomouc-západ Milan Hebelka.

Na úpravu provozu v podobných případech upozorňuje zhruba půl roku přechodné dopravní značení.

„Zásadní přínos to má pro cyklisty, protože v ulici Na Vozovce pro ně vznikla obousměrná stezka, i když není plnohodnotná, je to spíše cyklistický pruh. Co se týká chodců, došlo k celkovému zklidnění dopravy a snadnějšímu přecházení, bohužel v celé ulici chybí přechod pro chodce,“ dodal Hebelka. Ocenil, že se v lokalitě objevila vyznačená parkovací místa.

Podle radnice už si také řidiči nezkracují přes obytnou zónu cestu.

Přibývající třicítky pohlídají radary

Ne všichni ovšem vidí v Zóně 30 přínos.

„Nikdo o tom dopředu nevěděl, dokonce ani komise městské části. Dozvěděli jsme se to až ve chvíli, kdy začali instalovat dopravní značky. Problémy se stáním v kolonách od té doby mají desítky místních občanů z naší i okolních ulic. Sepisujeme petici a předáme ji vedení města se žádostí, aby situaci řešilo,“ řekla Olomouckému deníku Marta Šturdíková z Dvořákovy ulice.

Hebelka s kolegy z komise se v minulosti rozhodli pořídit radar, který umisťují do míst, kde řidiči jezdí příliš rychle. V budoucnu by ho chtěli přemístit do nové oblasti se sníženou rychlostí, aby bylo patrné, zda auta omezení dodržují. Podle policie totiž není dodržování rychlostí v zónách 30 statisticky sledovaným ukazatelem.

Radar přesně před rokem pořídili v Droždíně, vesnici připojené k Olomouci. Investice za zhruba 84 tisíc korun se podle místních vyplatila. I tam s ním hlídají rychlost v jedné z několika ulic s rychlostí 30.

Další „třicítky“ by chtěli přidat letos. Jde o oblast, kudy si lidé zkracují cestu na Svatý Kopeček. „Chybí nám tam chodníky a přechody a je to nebezpečné hlavně pro děti cestou ze školy a od autobusu. Radar měří rychlost shora a pomáhá. Auta jedou sice přes třicet, ale aspoň pomaleji než padesát šedesát. Málokdo jede hodně přes,“ řekl předseda droždínské komise Rostislav Hainc.

O větší bezpečnost chodců tady usilují dlouhodobě. Například na frekventované cestě ve spodním okraji Droždína se bezpečnějšího přechodu dočkali až poté, co tam v roce 2019 srazila na přechodu desetiletou dívku dodávka. Dívka přežila a z těžkých zranění se zotavila.

Už předtím si tamní obyvatelé vyrobili figuríny policistů, aby přiměly auta snížit rychlost.

„Byli jsme z dopravy zoufalí. Manželka mě obkreslila jako figuru, oslovili jsme místního truhláře a školu. Potom jsme je přišroubovali,“ dodal Hainc s tím, že se inspirovaly i okolní obce.

Snížení rychlosti by mělo platit také na Masarykově třídě a v okolních ulicích po otevření mostu přes řeku Moravu plánovaném na červenec.